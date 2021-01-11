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【名牌開倉】Columbia及UGG中環大減價低至3折　成人羽絨大褸$379起【附優惠詳情】

休閒消費 12:42 2021/01/11

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熱門 林凱恩 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地 自助餐優惠

Columbia中環大減價低至3折，TOPick帶大家掃筍貨！（越玲瓏攝）

新年到，OnTheList於1月12日至16日一連5日在中環舉行Columbia期間限定大減價，多款户外運動服及保暖大褸以25折至4折發售。TOPick小編發現一些成人經典羽絨大褸，$379已有交易，近日天氣寒冷，大家趁機掃筍貨！

今次Columbia特賣區主要分為男裝、女裝、童裝、青年人裝，亦設有少部分Unisex中性的服飾，而每個分類都會再分不同碼數的區域，方便大家針對性地尋寶。

不得不提，今次很多外套都屬高效保暖物料外套，部分特設奧米熱能反射科技及抗水功效，適合在冬日進行戶外活得穿著。當中Emeraid Lake II Interchange Jacket更由原價$3599減至$1099；而兩款高效保暖長羽絨由原價$4399減至$1299，十分超值！

除了Columbia，同場亦有Fera及UGG的特價產品，想貫禦寒衣物的朋友可順道留意。為大家介紹性價比強的特價產品，立即點擊大圖了解！

    點擊圖片放大
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OnTheList - Columbia特賣活動詳情：

門市地址：中環都爹利街6號印刷行地下（中環地鐵站G出口）

日期及時間：

1月12日（二）8am - 8pm

1月13日（三）10am - 8pm

1月14日（四）8am - 8pm

1月15日（五）8am - 8pm

1月16日（六）10am - 5pm

付款方式：現金或信用卡

網店日期及時間：1月12日（二）8am至1月17日11:59pm（日）

大家須先登記成為OnTheList會員才可進入特賣場，免費登記詳情【按此

同場加映：農曆新年快到，除了買靚衫，也可學做賀年菜色，簡易食譜即睇【下一頁

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https://bit.ly/38pYEYI

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記者：王芷瑩

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