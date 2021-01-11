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【台灣新事】台東「知本六善溫泉酒店」2021年開幕　梯田設計融入森林山景

休閒消費 11:24 2021/01/11

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台東「知本六善溫泉酒店」，呈一層層的梯田，相當型格。（照片來源：Cladglobal.com）

疫情下雖然台灣繼續封關，但旅遊設施還是默默upgrade。國際豪華度假村品牌「Six Senses」（六善）將首座豪華度假村「WUMA」搬進台東知本，並邀得日本建築大師隈研吾，美國知名景觀設計公司AECOM共同操刀設計，擬定於今年開幕，充滿話題性及讓人期待。

如弧線伸延的「知本六善溫泉酒店」，與森林山景相融。 (照片來源：Cladglobal.com)

台東既有山脈景色，又坐擁太平洋海景，但國際品牌的Resort欠奉，實在美中不足。新的六善酒店佔地約217萬平方呎，計有26棟別墅、69間客房，SPA水療區、健身房、室外溫泉等，坐擁療癒山頭，還有流線型的梯田設計，令住客可「型格踏青」。搭配建築的落地窗，讓綠意盎然的色彩延伸至室內，感覺和諧。

一片禪意的空間，也飽接台東的山色。(照片來源：Cladglobal.com)

隈研吾擅長以天然建材構思建築，這次打造的東方禪意空間，與周圍的山林環境妙合無痕，令人十分期待。

隈研吾擅長以天然建材構思建築，「知本六善溫泉酒店」的外觀也如草寮一樣，讓人期待。(照片來源：Cladglobal.com)

至於六善拿手的SPA當然也是這次台灣首間度假村的重點之一，屆時SPA將會分布在單獨的建築體內，共3層樓空間，主打山景特色，打造7間治療室，另外還有溫泉泳池、與無邊際泳池等休閒設施，更有放鬆的太極花園與果汁吧可以享用，盡享漂亮山色。

撰文︰馮柏偉

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