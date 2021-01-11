【萬千星輝2020】勇奪最受歡迎男女角色　張振朗洗走黑氣龔嘉欣感謝爺爺教誨

▲ 《萬千星輝頒獎典禮2020》上位花旦小生龔嘉欣、張振朗勇奪最受歡迎男女角色。

《萬千星輝頒獎典禮2020》在昨晚（1月10日）完滿結束，上位小生花旦張振朗與龔嘉欣分別憑劇集《反黑路人甲》及《香港愛情故事》奪得「最受歡迎電視角色」獎項。二人分別所參演的劇集《反黑路人甲》及《香港愛情故事》，各得最佳短篇劇劇集及最佳短篇劇。

近日正在播出的3年前已拍成的《堅離地愛堅離地》，更是張振朗與龔嘉欣首次當男女主角的劇。

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▲ 兩位當紮小生花旦同奪最受歡迎角色獎。（梁樂欣、鄭嘉瑤、陳家瑩攝）

張振朗不再當黑

去年，劇接劇播出的張振朗，其參演的劇集《反黑路人甲》更成頒獎禮大贏家，獲得「最佳劇集」、馬來西亞最喜愛TVB劇集，以及張振朗與劇中兄弟王浩信、朱敏瀚獲得「最受歡迎電視拍檔」。

早前多套劇集被抽起，而有「地獄黑仔王」之稱的張振朗，接受TOPick訪問直言過去這幾年有如坐過山車：「之前試過兩年完全無劇播，到今年一次過在半年內播足5套，反差太強。」

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▲ 張振朗得獎致辭。（梁樂欣、鄭嘉瑤、陳家瑩攝）

高興奪最佳劇集獎

對於《反黑路人甲》能夠有好成績，張振朗特別多謝監製林志華、編審黃偉強，還有一眾台前幕後的工作人員和演員。

講起與同劇兄弟奪得「最受歡迎電視拍檔」獎，他認為：「最特別不止我們三個，是劇中我們跟哪一位對手都可以做最佳拍檔，因為我們每個都付出相同的努力去砌好每一場戲，實在好難得。所以今次劇集能夠得到『最佳劇集』獎實在好感動。」

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▲ 「鐵三角」張振朗、王浩信與蔡思貝同獲角色大獎。（梁樂欣、鄭嘉瑤、陳家瑩攝）

感覺像做夢

講到蔡思貝與王浩信都憑著《踩過界II》封視帝視后，身為「鐵三角」一份子的張振朗有感意義重大：「好特別，轉頭一望全都是我們《踩過界》團隊，覺得整件事好不真實，得獎直到接受訪問接近1個小時，整件事都像在做夢一樣！」

他續稱：「好多謝兩位拍檔王浩信和蔡思貝，證明當日我們鍊盡每一場戲是無錯！在台上看著他們還有《反黑路人甲》每個成員時都好澎湃，無他們可能我都未必會給大家見到，是相輔相承，所以望著他們的時候我最感動。」

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3年前拍竣、被多次抽起的劇集《堅離地愛堅離地》近日終於播出，張振朗直言為這部首次當男主角的劇集花費了許多心機：「今年（指去年，2020年）一次出5套劇，但無令觀眾不喜歡我，已經覺得是贏了。」

他並稱：「能夠給大家見證我成長，由黑社會、私家偵探、特警再到宅男，每一個角色都很不同，可以給大家一次過很快地看到我的成長，好搞笑，多謝觀眾接受我。」

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龔嘉欣感謝觀眾

今年入行第13年的龔嘉欣，憑劇集《香港香情故事》奪得「最受歡迎電視女角色」，另外再憑《殺手》封大馬視后。

她向TOPick坦言：「完全無想過，本身打算得到一個獎項已經是非常大的鼓勵，到第二個時候已經是bonus！覺得獎項並不屬於我一個人，而是整個團隊，要靠整個團隊才能成就角色。」

▲ 龔嘉欣連奪兩大女角色獎項。（梁樂欣、鄭嘉瑤、陳家瑩攝）

繼2015年憑《幕後玩家》獲得「最佳女配角」後，相隔5年龔嘉欣再獲得獎項，她稱：「獎項其實很難獲得，但最重要還是觀眾，無他們支持、覺得你值得，你就不會得獎。」

她再稱：「最感謝的一定是珍姐（曾勵珍），由我剛入行拍劇至今，她一步一步從不同的角色發掘不同的我。13年說長不長說短不短，多謝她除了教會我做戲，亦教我好多做人的道理、對事情的看法，當她是家人一樣。」

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孝順女龔嘉欣

提到在《殺手》中因不少打鬥戲份而受傷，龔嘉欣指每個演員都為了角色付出許多，自己沒有想太多，只知道工作就要努力：「我爺爺從我小時候已經常講『少壯不努力，老大徒傷悲』，小時候他日日講、會嫌他煩，到現在知道原因。」

她表示會把獎座送給爺爺作禮物：「他一直都好支持我，當年選擇放棄未有繼續升讀演藝學院，半途而廢但他未有責怪我。他是一家之主，影響我很多，經常分享好多受用大道理。」

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