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【淘寶恩物】暖男丈夫淘寶洗碗碟機自行安裝駁水喉　太太分享被網民讚賞：個like比你老公

休閒消費 12:38 2021/01/14

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熱門 WhatsApp 陳自瑤 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地

一名太太淘寶洗碗碟機並由老公一手包辦安裝和駁水喉，得到不少網民的讚嘆。

踏入冬季，每當洗碗時刻，雙手接觸冰水和鹼水，令雙手刺痛乾燥，如果有洗碗機代勞，家庭肯定很和諧。一名太太在網上分享淘寶洗碗碟機並由老公一手包辦安裝和駁水喉，得到不少網民的讚賞。

點擊大圖了解詳情：

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一名太太1月11日在淘寶開心Share Facebook群組分享淘寶洗碗碟機的經過，由於她的焗爐壞了，她打算把原來的位置改為嵌入式洗碗機，並趁著雙十一以優惠價不用港幣4,000元（另外運費約港幣450元）淘了一台Panasonic的洗碗碟機。她認為這是她幾年淘寶經驗中，淘得最好的一件物品。

唔駛每次煮完、食完又要洗，真係好累。

下單後五日便送貨到屋企，太太表示她的老公用了大半日自己安裝丶改櫃檯及改裝來去水位，成功把焗爐的位置改放洗碗碟機。

真係要讚吓佢咁叻⋯⋯一次咁多啦！

改裝後，夫婦們能善用廚房的每一吋空間，也解決了日常洗碗的煩惱，節省更多時間。她亦樂於分享使用心得，連洗碗液也會在淘寶買，

我用Finish 的洗碗液，我鍾意佢唔會好似粉果隻有殘留，珠果隻又較貴。

網民紛讚好及留言，認為這個改裝工程很完美，表示「好叻，改到專業一樣！」、「天衣無縫」；亦有網民轉移目光在樓主的老公，覺得他十分厲害，笑言希望得到他，「想問呢款老公可以喺邊買到？」、「我個like係比你老公既」、「你老公好勁，有呢啲老公，年中慳唔少」。

這位太太既淘到實用的洗碗碟機，又有一個好老公，一定很幸運了！

同場加映：慳出洗碗時間，可花心思鑽研廚藝，農曆新年應節煲仔飯食譜即睇【下一頁

【hket TV家庭台】《靚太廚房》美點佳餚 每周六早上新鮮放送：https://bit.ly/38pYEYI

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責任編輯：陳珈希

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