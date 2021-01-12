【邊爐湯底】中醫拆解打邊爐5大中韓台流行湯底　進補美顏鍋亂食易消化不良兼熱氣

▲ 湯底原來也非人人適合，亂食分分鐘惹禍，以為滋補卻「食」得其反。

寒流連續兩星期襲港，凍冰冰留在家中打邊爐就最適合不過。時下邊爐湯底推陳出新，最受歡迎的莫過於台、韓兩地的湯底，美顏、滋補、麻辣任揀，非常惹味。不過，湯底原來也非人人適合，亂食分分鐘惹禍，以為滋補卻「食」得其反。

火鍋多吃易熱氣上火，雖然天氣冷時吃，這些毛病相對會輕些，但湯底和食材也要慎選。註冊中醫師許懿清解釋︰「一個健康的人適量地吃火鍋，理應身體可包容。但不論多健康的人，當吃得太多、湯底又亂選，專揀一些熱氣的湯底和食材的時候，如時下流行的麻辣湯、藥膳，都有機會『吃出』熱氣來，本身已有熱氣徵狀的人就更甚。」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

拆解5大湯底宜忌

愈烚得耐，湯底持續滾燙，就會上火。故時常打邊爐的人，許醫師指最好揀些較為滋潤、清潤的湯底，而容易熱氣及上火者，更應選擇一些有清熱、降火及化燥功效的湯底，同時應盡量避免飲鍋內的湯。

不過，如果像日本Shabu Shabu的煮法，將食材加入較清的湯底，烚熟後關火，撈起來吃，其實是非常健康的烹調方式，任何人吃都沒問題。

1.養顏美人鍋

材料包括花膠、海參、烏雞、桃膠等。這些全屬滋補食材，而且都難消化，特別是花膠。若最近餐餐大魚大肉，感覺肚脹、胃脹，消化不良者，連帶有口臭、便秘等熱氣徵狀時，都不宜進食。

2.補身藥膳鍋

材料包括人參，當歸，黨參，紅棗及枸杞等，這類補身食材均偏燥熱。中醫角度認為要補身之前，需肯定自己無病無痛，如沒有喉嚨痛、咳嗽、流鼻涕或肚瀉等徵狀，最好睡得好、消化好，不覺飽滯、排便暢順，消化系統正常時才可進補，否則可能事倍功半。

3.麻辣鍋

材料包括指天椒、花椒、八角等，或其他香料。多香料多數都會熱氣，故不宜經常進食。若受暗瘡、痔瘡問題困擾，或濕疹發作者都不宜進食。

相反，若胃太寒，好受得熱氣的人士，適量吃此類鍋物則不太受影響，但過量仍會誘發身體問題。

4.泡菜芝士鍋

材料包括泡菜、韓式辣醬、芝士，這類既辣、熱氣，又難消化。若進食過程有飲過湯頭，之後有機會導致喉嚨劇痛。

韓國屬苦寒地區，冬天氣溫與香港相差好遠，而香港地處嶺南、容易濕熱，不宜再進食過辣的湯底。加上亞洲人消化奶類製品的能力稍差，容易吃滯，導致食積化火。

5.椰子雞鍋

屬於平補，相對不太熱氣，大人小孩甚至長者都適宜進食。但若湯底煲得愈久都會熱氣，怕的話可加入粟米、豆腐中和。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

小心部分食材惹積滯

不同湯底雖然未必人人啱食，但這亦未必是導致身體出問題的唯一來源。許醫師提醒，火鍋食材不宜揀一些經過油炸及烤焗處理的，如炸響鈴、炸魚皮等，以免熱上加燥、火上加油，誘發不適。

另外要特別留意的，是花枝丸、墨魚丸等海鮮丸，或流心芝士丸，因這些丸類相對滋膩難消化，當小孩、長者或消化力弱、患胃病的人士吃太多，未必會熱氣，但反而會因飽滯而感到辛苦。

中醫有句話叫食積化火，即進食過多的話會積滯，身體隨之好容易會有火，變得熱氣。

易飽滯者，也不宜吃烏冬，因非常難以消化，可考慮用鹼水麵或蕎麥麵代替。

除此之外，火鍋醬料也有機會是熱氣成因。「即使湯底清、食材非煎炸，但吃沙嗲醬、麻辣醬，或放好多辣椒、蒜頭，特別是生蒜，都會好熱氣。」許醫師補充。

鍋後抗上火做法

若留在家中自製火鍋湯底，許醫師建議可加放幾類食材，如粟米、冬瓜、老黃瓜、白蘿蔔或雪梨。「白蘿蔔非涼性食材，但可使湯底變得清甜，雪梨、豆腐都有幫助，沒那麼容易上火和喉嚨痛。而因應家人的身體特徵，菜類可選擇生菜、青瓜、油麥菜等，油麥菜偏涼，可以中和火鍋的熱氣。」

吃完火鍋之後，身體積熱者如想紓緩上火徵狀，可喝暖和的竹蔗茅根馬蹄水，或紅蘿蔔粟米水，易上火者也可喝夏枯草。不容易出現熱氣者，則可喝日本抹茶，或中國的青茶如龍井、茉莉花茶等，繼而中和。

另外，體寒者如怕乾燥、上火，可選擇豆漿，或滋潤飲品如蜜糖水、檸蜜等等，也可飲普洱茶幫助消化、去滯。

記者：吳霆俊