【裝修達人】港男用10日貼立體牆紙翻身單位　2100呎村屋改造成高級安樂窩

▲ 有港男花10天為家居貼立體布質牆紙。

今年很多人都多了時間留在家，容易發現家裡不完美的地方。有港男在網上分享，購買立體布質牆紙（牆布）自行貼，花了十天完工，用時間來節省金錢及換來樂趣。這種接受新嘗試的勇氣和毅力得到很多網民的讚賞，TOPick訪問了他的裝修心得。

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清大假貼牆紙

何先生在家居裝修分享谷Facebook群組分享兩幅早前完成的DIY牆紙/布。他分享牆紙公司報價，不包剷底批盪，貼一幅11呎 x 9呎的3D牆布人工叫價港幣1萬元。

由於何先生因疫情沒有機會去旅行，沒有需要放大假，但需清十多日大假，因此想趁機裝修住宅，為580呎的睡房連廁所衣帽間翻新。

開始時，何先生本身想裝修客房，因客房不夠美觀，但後來覺得牆紙不太貴，便一口貼好其餘3幅牆。

一般師傅人工

他表示，工程的前期功夫要剷走原本的油漆，之後做防水，再做批盪，磨平牆身表面。這部分如果要請其他師傅代勞，也要港幣6000元左右。之後，師傅會落基膜、揸膠水，然後貼牆紙。

即使要花1萬元，都是值得，因為這些立體牆紙本身很貴，一個人搬一幅牆紙會很吃力，容易跌下來，所以工序很複雜。

雖然外面收費合理，何先生決定自己操刀貼牆紙。

約港幣2萬7千元比利時牆紙

何先生在內地設計公司幫忙由比利時訂牆紙回港，4幅牆的牆紙及膠水連運費花了約港幣2.7萬元，運費包括由比利時運到香港。

▲ 睡房視覺上變得溫暖及高級。（圖片由受訪者授權提供）

本身在香港門市認識了這款質料，摸上手感舒服，可是門市的售價比比利時的售價貴4成。

他訂購了比利時牆紙Arte，較有手感，令睡房更溫暖，而且用𠝹刀都𠝹不爛，需用裁縫鉸剪。而貼燈制則採Schneider木紋，膠水採用基膜。

立體牆紙實用又高級

何先生一向喜歡外國進口的家具，他解釋選擇立體牆紙是因為房內擺放了很多音響膽機，這款布質立體牆紙有吸音認證，讓他可全心享受聽歌樂趣。

除了實用，也給人一種高級感覺。

請教師傅

他朝九晚十趕工，為580呎的睡房連廁所衣帽間、客房及客廳貼好3幅牆，分別6呎 x 9呎、9呎 x 9呎、11呎 x 9呎，用了十日完工。

最大挑戰

當中最花功夫是一幅藝術油漆嘅雲石紋理牆。因為他採用較高質的牆紙裝修客房的一邊牆，另外三邊也要用高質美觀的油漆。

▲ 終於貼好客廳牆紙。（圖片由受訪者授權提供）

因此，他除了貼好牆紙，還搜羅了有反光雲石紋效果的油漆，令客房效果更豪華優雅。

建議找好幫手

此外，他亦建議找師傅做好批盪之後，自己才貼牆紙。他強調不是不值得給人工請專人代勞，而是覺得自己貼牆紙經驗難得，很好玩。

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責任編輯：王芷瑩