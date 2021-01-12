【名牌加持】GUCCI聯乘多啦A夢推時裝鞋履手袋　賀多啦A夢50周年紀念

▲ 多款tee和衞衣可供選擇。（tee$5,200/圖片euluxry_diane ig）

貴為日本最著名動漫代表人物之一的「多啦A夢」，擁有無數支持者，適逢「多啦A夢」今年踏入50周年紀念，除了推出全新一套動畫電影外，不少時裝品牌更紛紛他推出聯乘系列，而來自意大利的GUCCI亦加入這慶祝陣營，推出了一個有衫、有鞋、有手袋、甚至有手錶和泳衣，一個非常龐大的聯乘系列。

▲ 今年是「多啦A夢」50周年紀念，全新電影在日本剛上映不久。（網上圖片）

GUCCI的聯乘系列可說是馬不停蹄，繼剛推出與The North Face合作的聯乘系列仍然熱賣中，與此同時，與「多啦A夢」的聯乘系列已經立即上架。

這個系列其實早在半年前已經公布，當時已掀起大家話題，這一次正式上架，雖然被另一個The North Face聯乘系列搶去不少風頭，但一直以來，「多啦A夢」都擁有大批的支持者，應該不愁沒有銷情。

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這個「GUCCI X 多啦A夢」系列設計其實非常簡單，雜不開以GUCCI著名Monogram圖案、配合「多啦A夢」的動漫造型和棗紅色的真皮為主骨幹，將大家耳熟能詳舊有設計，例如的ACE sneakers、水桶袋、tote bag換上印有「多啦A夢」的外衣。

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其實GUCCI的創作總監Alessandro Michele找來動漫已經不是第一次，過往就曾經與Disney合作無數，對唐老鴨更是鍾情，這一次作為設計師命名為「童話三部曲」的最後一回用上來自日本的「多啦A夢」，身為不少看日本動漫長大的人當然開心，加上踏入50周年，就絕對有收藏價值。

記者：何偉雄