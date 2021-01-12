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【明星扮靚】黎姿日飲8杯水去水腫要　靚媽Gigi分享4個飲水正確方法

娛樂 12:31 2021/01/12

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熱門 陳自瑤 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地 自助餐優惠

黎姿分享飲水的正確方法。

現年49歲的黎姿（現名馬黎珈而）一向有「美魔女」之稱，雖然育有3女，但身材外貌就並未走樣，仍在狀態之上。而且，黎姿作為美容集團的CEO，對護膚亦很有心得，不時拍片在網上分享。

早前，黎姿更罕有登上時尚雜誌封面做訪問，雖然久未公開露面，但外貌絕不比女明星輸蝕，拍攝的雜誌硬照仍非常有睇頭。

今次，黎姿就在內地社交平台小紅書分享「飲水的正確方法」，指出：「很多人認為水腫就應該少喝水，但其實是怡恰恰相反的！想要消水腫，我們更需要多喝水。」

【明星扮靚】黎姿激罕分享泳照騷長腿　凍齡靚媽靠3招維持好身材【多相】

黎姿在小紅書分享去水腫心得。（影片截圖）

她又謂飲水的好處是不但可以促進身體毒素的排出，還有排水的功效。

她分享4大飲水正確方式：

1. 每天喝8杯水或以上。

2. 早上起床必須喝一大杯溫水，因為經過一夜人體開始處於缺水狀態，起床後補水很重要。

3. 喝水時間盡量安排在白天，睡前3至4小時不要喝水，因為太晚喝水，水分會存在體內排不出去，便形成水腫現象。

4. 女生切忌勿喝冷水和冰水，千萬不要貪涼加冰！因為喝冷水對女生身體會有不好影響，特別在生理期時要多喝暖水或熱水，而且想要去水腫，暖水和熱水的效果更顯著。

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水中加檸檬

不過，有些人不喜歡喝水，覺得水的味道太淡不好喝，於是每天都喝很多飲料代替水，令身體有過多的糖分，其實對身體是不好。

黎姿就建議一個令水變得好喝又健康的方法，就是自制蜜糖檸檬水，在水中加入蜜糖和檸檬，這樣水便變得酸酸甜甜。

而且在水中加檸檬可令水變鹼性，多喝鹼性的東西可平衡身體的酸鹼度，對抵抗癌症也有很好的幫助。

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同場加映：林秀怡專訪

撰文 : TOPick 柴犬出動

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