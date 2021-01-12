【女性創業】90後閨密創業賣自家品牌手袋　搬貨兼做Model一腳踢：擔得抬得操到似隻牛

▲ Angel(右)及Celia(左)是中學同學，大學畢業後 期共同創業，打造本地設計的手袋品牌。

女生閨密可以行街買衫睇戲傾心事，輕輕鬆鬆享受美好時光；但這對90後閏密Angel及Celia卻選擇拍住上創業，「四手」打造本港手袋品牌Femance，由起初的痛苦經營，曾試過3個月只賣出不足10個袋，到現在漸見佳績，1個月賣過百個袋。

經歷過高山低谷，二人直言捱盡不少苦頭，Angel笑說︰「我們經常做擔擔抬抬的粗重工作，已操到似一隻牛。」二人輕輕道出創業1年半、走過崎嶇不平之路的心情。

今年同樣只有24歲的Angel及Celia，是中學同班同學，大學時Angel選讀新聞系，Celia則讀時裝設計，以為會各奔前程，但最後卻一起創業。Celia說︰「 我畢業後一直找不到一份跟設計有關的工作，當時心有不甘，不想浪費自己的專業知識，便決定跟Angel一起創業。」

▲ 兩個閨密由起初的痛苦經營，曾試過3個月只賣出不足10個袋，到現在漸見佳績，1個月賣過百個袋。（被訪者提供）

至於選擇設計手袋的理由，Celia解釋︰「歐美流行一些做手袋的小眾品牌，但亞洲暫時似乎沒有，我覺得是有得做。而且香港的手袋出現中間斷層情況，選擇通常是貴價名牌，又或是fast fashion較廉價的手袋，中低價位較優質的手袋品牌很難搵，所以我決定朝着這目標進發。」

於是Femance於2019年8月成立，售賣由Celia設計的真皮手袋，Angel則負責跟廠家接洽及做宣傳等工作。



3個月賣不足10個袋

二人雄心壯志搞生意，但Angel卻得不到家人的支持，「全家只有媽媽支持我，其他屋企人卻不看好，覺得賣手袋收入不穩定，所以我們關係變得較差。」

以為在事業上盡快爭取好表現，令家人對自己回復信心，可惜事與願違，創業初期的生意十分慘淡，「開頭幾個月只靠朋友及親戚買袋支持，到了開業3個月後才第一次接到陌生客人訂的單，但後來生意仍很慘淡，試過有3個月加起來，只售出不足10個手袋。」

生意難做，二人要同時找兼職支持自己的生活費，所以慳得就慳，不時要一腳踢親力親為，連搬貨也要自己動手做，Angel說︰「我們兩個經常推着手推車運貨，有時不只是手袋，還有裝貨的大櫃等等。因為有時貨物很重，我們要用力推，經常會整傷手指。其實我和Celia已經操到似隻牛，擔得又抬得。」

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擔當攝影師及模特兒

二人自言搬搬抬抬不算最辛苦，反而頻密式的拍攝宣傳，才最「攞命」，「我們起初覺得在網上做買賣，要不時有靚相吸引人客，於是便經常進行拍攝工作，但因人手原因，我會充當攝影師，Celia則會親自拿著手袋做model。記得我們有次在山頂，辛苦到差點暈低，因我們各自拿着一個大型行李箱，行了差不多半小時才到達現場，拍攝時有野豬出現，拍到一半更遇上大雨，十分狼狽。」Angel說。

但付出跟回報從來都不一定會成正比，二人無論如何落力，生意始終欠起色，更開始有點氣餒，「當時我們很迷惘，工作量好似很大及很忙，但生意又不多，真的不知道應該如何做得更好，更開始質疑大家創業的決定是否正確。」

一直醉心設計的Celia，這時仍堅持不斷創作，「機會不知幾時出現，我認為就算在沒有人留意你的時候，都要做到最好，到機會來時便自然可把握得到。」

皇天果然不負有心人，有一位台灣KOL去年4月份post了一個Celia設計的手袋，隨即令Femance生意急升﹐當時1個月便賣了20至30個袋，IG follower更多了2,000個。

設Pop-up店扭轉劣勢

知名度上升，也驅使二人作出一些新嘗試，便是開設Pop-up 店，Angel說︰「疫情下給我們一個很難得的營商機會，因很多旺區的舖位都成為吉舖，故出現很多短期租約，我們可用較低的租金租舖，去年11月便在銅鑼灣店開Pop-up店，在17天內共賣了大約70個袋，成績十分理想。12月在中環做Pop-up，反應也很好。」

Pop-up店除了為二人帶來可觀的營業額，更為她們添上信心，「記得在銅鑼灣做Pop-up時﹐有個客人說很喜歡我們的手袋，更可以講出每一款手袋的名稱及顏色，原來她是我們的忠實粉絲﹐我跟Celia很感動，因終於有人欣賞我們的作品。」

Angel說今年會繼續到不同地區設Pop-up店，還計劃跟其他品牌crossover合作推出一些商品，但不一定是手袋，因可讓品牌涵蓋不同範疇。「因我們品牌現在有日本、新加坡、泰國及馬來西亞的客人，希望大家日後在一些城市的商店，可以購買到我們的手袋，把品牌帶到全世界。」果然是後生可畏。

記者：招美寶