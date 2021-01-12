【酒店下午茶】Ritz-Carlton新年及情人節下午茶　$698兩位食薑味泡芙+辣朱古力送Qeelin精品【附訂座詳情】

▲ Ritz-Carlton與Qeelin再度推出「RED IS FOR ROMANCE」下午茶。（圖片由酒店提供）

農曆新年到，餐廳及酒店都推出節慶餐單。香港麗思卡爾頓酒店（Ritz-Carlton）與Qeelin再度推出「RED IS FOR ROMANCE」下午茶慶祝新歲及情人節，惠顧雙人下午茶還可獲得Qeelin禮品 。

是次Qeelin「Red is for Romance」下午茶將由2021年2月1日至3月31日期間供應，每件精緻美點帶玩味之餘，突顯中西交融及匠人精神，滿足一眾珠寶及美食愛好者。

採用葫蘆形或如意鎖形層架

下午茶將以廣受愛戴的葫蘆形層架或是全新設計的如意鎖形層架呈獻。葫蘆形層架乃仿照經典Wulu系列，代表幸運及正能量之泉；而如意鎖形層架的設計靈感則來自Yu Yi系列，象徵如意、長壽，在春節向賓客送上祝福，更讓愛侶共度甜蜜情人節。

鹹點甜點推介

是次下午茶有五款鹹點及五款甜點，包括醃鮑魚配蘑菇撻、醬烤豬肋骨芝士可麗餅卷配梅子啫喱、迷你煙鴨胸蕃茄漢堡配橘子啫喱、荔枝紅棗蛋糕、香橙薑味泡芙及辣朱古力紅豆撻等等。

當中的醃鮑魚配蘑菇撻，先以昆布湯烹調鮑魚以帶出獨特鮮味，接著才把鮑魚輕燒並切粒，置於蘑菇撻上，胃口大開。

香橙薑味泡芙以香橙慕絲包裹著蜜餞薑蓉並注滿泡芙，外面再加上香濃朱古力，再將如意鎖造形朱古力置於泡芙旁，送上浪漫祝福。

辣朱古力紅豆撻以Qeelin深受歡迎的BoBo熊貓造型朱古力作裝飾，可愛的BoBo象徵和平與真誠的友誼，為甜品添上窩心暖意。這甜點除了以紅豆蓉和香濃朱古力慕絲入饌外，更加入微辣氣息，充滿驚喜。

精美禮物

食客凡惠顧雙人Qeelin「Red is for Romance」下午茶即可獲得禮品換領券一張 （數量有限，先到先得），並可於2021年4月30日前親臨任何香港Qeelin商店憑券換領精美禮物。

Qeelin「Red is for Romance」下午茶詳情：

推廣期：2021年2月1日至3月31日

時間：下午3時15分至5時15分

價錢（另收加一服務費）：

每位港幣$418； 兩位港幣$698

每位港幣$428； 兩位港幣$728 （2021年2月12、13及15日）

每位港幣$438； 兩位港幣$808 （2021年2月14日）

另加港幣$198加配Veuve Clicquot Brut， Yellow Label NV香檳一杯

地址：香港麗思卡爾頓酒店103樓Café 103

預訂及查詢：2263 2270

同場加映：賀年菜色食譜即睇【下一頁】

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責任編輯：王芷瑩