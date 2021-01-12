【下午茶】唯港薈推巴黎鐵塔情人節下午茶　$688兩位外賣自取送Moët迷你香檳【附訂座詳情】

▲ 唯港薈推巴黎鐵塔情人節下午茶，供應時間橫跨情人節、農曆新年和白色情人節。（圖片由酒店提供）

情人節快到，今年未能與摯愛出國慶祝，可考慮到唯港薈品嚐充滿法國浪漫風情的巴黎鐵塔主題下午茶。是次下午茶設有堂食及外賣自取，選擇外賣更送上Moët & Chandon迷你香檳，增添浪漫氣氛！

唯港薈大堂餐廳GREEN與法國著名乳製品牌Elle & Vire、芝士品牌Ile de France及奢華朱古力品牌La Maison du Chocolat四手呈獻「巴黎之約」浪漫下午茶，供應時間橫跨情人節、農曆新年和白色情人節，愛侶們即使身在香港，仍可彷如置身在巴黎之中，感受濃濃的浪漫愛意。

鐵塔下午茶架打卡之選

酒店創作出別樹一格的艾菲爾鐵塔下午茶架，有發光效果，打卡一流，未吃下午茶，心已先融化了。此外，下午茶餐牌亦内藏驚喜，餐牌打開後呈現一個立體艾菲爾鐵塔，封面上特意留下空白位置，賓客可以把餐牌帶走並寫下甜言蜜語，將愛意送給另一半。

精選茶點推介

下午茶包括多款造型精緻的甜點及鹹點雜莓心形朱古力，甜點和La Maison du Chocolat合作，加入其招牌牛奶果仁朱古力作甜點之一，令人再三回味。而鹹點由以Ile de France芝士炮製，當中包括脆炸牛奶芝士配紅桑子醬、藍紋牛奶芝士配紅酒啫喱、焗火腿芝士三文治及香草鮮茄芝士串等等。

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外賣下午茶

「巴黎之約」浪漫下午茶另設有外賣套餐，隨餐送上Moët & Chandon迷你香檳（200毫升）乙枝，讓您和摯愛安在家中締造浪漫時刻。

「巴黎之約」浪漫下午茶詳情：

日期：2021年1月18日至3月14日

時間：

首輪：下午三時至五時

次輪：下午五時至晚上七時（第二輪供應時間及地點會因應政府防疫措施作出調整）

價錢︰每位港幣388元；兩位港幣688元（另設加一服務費）

地點︰尖沙咀科學館道17號唯港薈地下GREEN

查詢或預訂：3400 1300

「巴黎之約」浪漫外賣下午茶詳情：

預訂日期：2021年1月15日至3月11日

取貨日期：2021年1月18日至3月14日

價錢：港幣688元連Moët & Chandon迷你香檳（200毫升）乙枝

按連結到網上商店購買

查詢或預訂︰3400 1343

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責任編輯：王芷瑩