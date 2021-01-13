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【酒店優惠】8度海逸網上訂購假日自助午餐可享8折　外賣自取美食6折優惠【內附連結】

休閒消費 10:44 2021/01/13

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熱門 陳自瑤 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地 自助餐優惠

午市自助餐包括即開生蠔、海鮮冷盤及多款甜品，於酒店eShop預訂更可享8折優惠。(酒店提供)

鑑於疫情關係，晚市堂食禁令將會延長，不少人仍希望能夠出外享用酒店自助餐，8度海逸酒店的8度餐廳於本周六起推出假日自助午餐，於酒店eShop預訂可享8折優惠，折扣後(連加一)成人為367.2元、長者331.2元、小童295.2元。

這個自助午餐只於周末、周日及公眾假期供應，美食十分豐富，食客可享用每日兩款空運到港的法國、美國或愛爾蘭即開生蠔，還有肉厚味鮮的鱈場蟹腳、飽滿結實的紐西蘭青口、海蝦、海螺等等。

有多款海鮮選擇(酒店提供)

自助午餐之即煮檯，會供應招牌的即炸天婦羅。大蝦、冬菇、南瓜、茄子等沾上特調炸粉，再下鑊炸至金黃色。食客可按口味蘸上不同醬汁，熱呼呼入口，酥脆滋味。

另外，刺身區亦會無限提供最受港人喜愛的三文魚，厚切嫩滑，還有八爪魚、鯛魚、甜蝦及雜錦刺身，定能令食客胃口大增。

日菜代表有即炸天婦羅(酒店提供)

另外自助餐還有多款冷盤和沙律，當中有麻辣雞腎配蒜香拍青瓜、泰式魔芋絲魷魚沙律、日式燒牛肉沙律、日式蟹籽沙律，均清爽可口。

切肉檯亦會供應燒特級牛肉或脆皮豬腩，其他全新熱葷包括避風塘香煎三文魚配橄欖油香草汁、日式番茄醬燒牛肋骨、XO醬西蘭花斑球、蒜蓉粉絲蒸扇貝、泰式大頭蝦咖喱、意式香草炒青口、避風塘荷蘭龍脷等，超過15款熱葷選擇。

香草烤羊扒是其中一款的熱葷(酒店提供)

甜品區的選擇亦目不暇給，包括薰衣草芝士餅、即製燕窩蛋白杏仁茶、採用新鮮芒果製成的芒果慕絲餅及芒果布甸、特濃朱古力蛋糕、藍莓芝士蛋糕、限定口味Häagen-Dazs雪糕或 Mövenpick雪糕、朱古力噴泉，以及甜品廚師即製的窩等。

INFO：
自助午餐供應時間：周六、周日及公眾假期
eShop折後價(連加一)：成人367.2元、長者331.2元、小童295.2元
網站訂購

6折外賣自取優惠

另外，酒店亦會延續外賣自取服務，並推出高達6折外賣自取優惠，酒店單點菜單有近百款菜式可供外賣自取，包括扒美國肉眼牛扒伴脆蒜片、日式薑汁豬扒配時菜、蝦籽黑松露野菌意大利粉、焗菠菜三文魚意大利粉、意大利風乾火腿薄餅、豉油皇扒大蝦、紅燒魚腐斑腩等等，款式眾多。

外賣自取菜式包括這款香芒鮮蝦沙律(酒店提供)

另外更會推出4款中西式套餐餐單(設有2人及3人套餐)，中式套餐更低至168元，西式套餐亦只需248元起，十分超值。

INFO：
外賣詳情
電話訂購︰2126 1960

記者：Mabel

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