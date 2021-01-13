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【Sanrio精品】惠康及Market Place推Sanrio賀年精品　必買Hello Kitty爆谷桶及吸管環保杯【附精品詳情】

休閒消費 15:34 2021/01/13

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熱門 陳自瑤 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地 自助餐優惠

惠康及Market Place推Sanrio賀年精品。（越玲瓏攝）

踏入全新一年，惠康超級市場及 Market Place by Jasons 推出全新獨家四位人氣 Sanrio Characters 包括：Hello Kitty、My Melody、布甸狗以及 Little Twin Stars 的牛牛造型系列週邊商品齊賀新禧。

今次惠康及 Market Place by Jasons推出超過30款不同種類大熱賀年週邊商品，有爆谷桶、吸管環保杯，保溫袋、收納膠罐，紙巾套及咕𠱸套等家品，各色其式一應俱全，自用或送禮定必大受歡迎。

點擊大圖了解週邊商品詳情：

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精選週邊商品

當中最為矚目的是Hello Kitty 和 My Melody 幻變成爆谷筒配上肥滿圓筒身形，內藏滿滿脆爆糖心爆谷，寓意「爆竹一聲」財源滾滾。

此外，實用及可愛融於一身的Hello Kitty 大頭造形「吸管環保杯連糖果」也大受歡迎。大頭杯蓋設計亦像極了新春舞獅獅頭，造型滿是少女情懷，可愛動容。同時亦寓意着鴻運當頭，實用又吉祥！

另外，其中兩款牛年賀年精品「牛牛小福袋連餅乾」和「陶瓷杯連草莓脆片」印有 Hello Kitty、My Melody 及布甸狗穿上可愛牛牛服飾。牛牛吉祥物小福袋小朋友更可隨身攜帶，利是便「袋袋平安」！

Sanrio 系列更包含多款隨身和居家的實用精品，包括具儲存功能的「糖果盒連糖果」、「皇冠盒連芒果脆片」和「膠罐連草莓脆片」；可用作飯盒袋或購物袋的「保溫袋連草莓脆片」，以及坐鎮於家中的「紙巾套連脆米條」和「咕𠱸套連薯片」。

大家亦可選購不同的可愛賀年禮盒，送給親朋好友，包括SANRIO 千層酥禮盒（港幣$69.9）、HELLO KITTY 蛋卷（港幣$49.9）、HELLO KITTY 原味蔬菜餅乾（港幣$69.9）及HELLO KITTY 紅豆味銅鑼燒（港幣$35.9）。

同場加映：賀年煲仔飯食譜，即睇【下一頁

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記者：王芷瑩

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