【Sanrio精品】惠康及Market Place推Sanrio賀年精品　必買Hello Kitty爆谷桶及吸管環保杯【附精品詳情】

▲ 惠康及Market Place推Sanrio賀年精品。（越玲瓏攝）

踏入全新一年，惠康超級市場及 Market Place by Jasons 推出全新獨家四位人氣 Sanrio Characters 包括：Hello Kitty、My Melody、布甸狗以及 Little Twin Stars 的牛牛造型系列週邊商品齊賀新禧。

今次惠康及 Market Place by Jasons推出超過30款不同種類大熱賀年週邊商品，有爆谷桶、吸管環保杯，保溫袋、收納膠罐，紙巾套及咕𠱸套等家品，各色其式一應俱全，自用或送禮定必大受歡迎。

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精選週邊商品

當中最為矚目的是Hello Kitty 和 My Melody 幻變成爆谷筒配上肥滿圓筒身形，內藏滿滿脆爆糖心爆谷，寓意「爆竹一聲」財源滾滾。

此外，實用及可愛融於一身的Hello Kitty 大頭造形「吸管環保杯連糖果」也大受歡迎。大頭杯蓋設計亦像極了新春舞獅獅頭，造型滿是少女情懷，可愛動容。同時亦寓意着鴻運當頭，實用又吉祥！

另外，其中兩款牛年賀年精品「牛牛小福袋連餅乾」和「陶瓷杯連草莓脆片」印有 Hello Kitty、My Melody 及布甸狗穿上可愛牛牛服飾。牛牛吉祥物小福袋小朋友更可隨身攜帶，利是便「袋袋平安」！

Sanrio 系列更包含多款隨身和居家的實用精品，包括具儲存功能的「糖果盒連糖果」、「皇冠盒連芒果脆片」和「膠罐連草莓脆片」；可用作飯盒袋或購物袋的「保溫袋連草莓脆片」，以及坐鎮於家中的「紙巾套連脆米條」和「咕𠱸套連薯片」。

大家亦可選購不同的可愛賀年禮盒，送給親朋好友，包括SANRIO 千層酥禮盒（港幣$69.9）、HELLO KITTY 蛋卷（港幣$49.9）、HELLO KITTY 原味蔬菜餅乾（港幣$69.9）及HELLO KITTY 紅豆味銅鑼燒（港幣$35.9）。

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記者：王芷瑩