【冬天湯水】皮膚喉嚨乾燥鼻涕有血絲　中醫推介湯水補腎滋陰【附做法】

▲ 天氣乾燥，皮膚喉嚨乾、鼻涕有血絲，中醫推介湯水補腎滋陰。

近日天氣非常乾燥，皮膚亦很易乾裂，部份人甚至喉嚨乾涸、鼻涕帶有血絲。針對上述症狀，註冊中醫師黃頴芝分享「烏雞螺頭無花果湯」的食譜，有補腎滋陰作用，可紓緩不適症狀，氣虛血虛體質人士亦適合飲用。

烏雞螺頭無花果湯

1. 材料

烏雞：1隻

螺頭：2個

無花果：4-5粒

淮山：1兩

龍眼肉：5-6粒

紅棗：4-5粒

2. 做法

水滾後，放入所有材料。再次水滾後，轉為細火，煲約2小時即成。

每星期可飲用1至2次。

3. 功效

黃醫師表示，烏雞螺頭無花果湯主要有補腎滋陰功效，至於6款材料功效分別如下：

烏雞：甘平，有滋陰清熱、補肝腎益氣血之效

螺頭：滋陰補腎、養肝明目

無花果：潤肺利咽、健脾開胃

淮山：益氣養陰、補脾肺腎

龍眼肉：補益心脾、養血安神

紅棗：養血安神

4. 注意

脾胃差人士可先少量飲用，每次1碗即可。

感冒、痰多、舌苔厚膩人士不宜飲用，孕婦請先諮詢註冊中醫。

黃醫師提醒，若症狀持續或加重，或遇任何問題，建議先諮詢註冊中醫或直接求診，切勿自行判斷。

湯水食譜獲註冊中醫師黃頴芝授權報道

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責任編輯：黃泳欣