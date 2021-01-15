  • 21°C
香港時間 : 2021115日 (週五) 13:24
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : WhatsApp 陳自瑤 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【冬天湯水】皮膚喉嚨乾燥鼻涕有血絲　中醫推介湯水補腎滋陰【附做法】

保健美顏 12:58 2021/01/15

分享：

熱門 WhatsApp 陳自瑤 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地

天氣乾燥，皮膚喉嚨乾、鼻涕有血絲，中醫推介湯水補腎滋陰。

近日天氣非常乾燥，皮膚亦很易乾裂，部份人甚至喉嚨乾涸、鼻涕帶有血絲。針對上述症狀，註冊中醫師黃頴芝分享「烏雞螺頭無花果湯」的食譜，有補腎滋陰作用，可紓緩不適症狀，氣虛血虛體質人士亦適合飲用。

烏雞螺頭無花果湯

1. 材料

  • 烏雞：1隻
  • 螺頭：2個
  • 無花果：4-5粒
  • 淮山：1兩
  • 龍眼肉：5-6粒
  • 紅棗：4-5粒

2. 做法

  • 水滾後，放入所有材料。再次水滾後，轉為細火，煲約2小時即成。
  • 每星期可飲用1至2次。

3. 功效

黃醫師表示，烏雞螺頭無花果湯主要有補腎滋陰功效，至於6款材料功效分別如下：

  • 烏雞：甘平，有滋陰清熱、補肝腎益氣血之效
  • 螺頭：滋陰補腎、養肝明目
  • 無花果：潤肺利咽、健脾開胃
  • 淮山：益氣養陰、補脾肺腎
  • 龍眼肉：補益心脾、養血安神
  • 紅棗：養血安神

4. 注意

  • 脾胃差人士可先少量飲用，每次1碗即可。
  • 感冒、痰多、舌苔厚膩人士不宜飲用，孕婦請先諮詢註冊中醫。

黃醫師提醒，若症狀持續或加重，或遇任何問題，建議先諮詢註冊中醫或直接求診，切勿自行判斷。

湯水食譜獲註冊中醫師黃頴芝授權報道

【同場加映】中醫推介3款茶飲持續暖身

    點擊圖片放大
    +3
    +2

【同場加映】陽虛陽鬱體質易手冰腳凍　中醫推介茶療湯療提升陽氣

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2
 
責任編輯：黃泳欣

相關文章

【冬天飲食】食雞煲易生暗瘡便秘？中醫解構雞煲火鍋飲食宜忌
15:05 2020/12/15
【冬天飲食】食雞煲易生暗瘡便秘？中醫解構雞煲火鍋飲食宜忌
【冬天保暖】抵禦寒冬持續暖身　中醫推介平靚正家常保暖食物【附做法】
11:32 2021/01/09
【冬天保暖】抵禦寒冬持續暖身　中醫推介平靚正家常保暖食物【附做法】
【冬天湯水】皮膚乾燥口乾眼乾　中醫推介湯水清熱潤肺潤膚【附做法】
17:07 2020/12/08
【冬天湯水】皮膚乾燥口乾眼乾　中醫推介湯水清熱潤肺潤膚【附做法】
食療湯水 食譜 中醫 健康問題

最高瀏覽

【形同陌路】陳自瑤講明不會為王浩信慶祝　被讚風頭蓋過蔡思貝：多謝畀面
19:22 2021/01/14
【形同陌路】陳自瑤講明不會為王浩信慶祝　被讚風頭蓋過蔡思貝：多謝畀面
【緋聞女王】傳周焯華拍檔力追蔡思貝　封視后沒打算與緋聞男友胡鴻鈞慶祝
13:32 2021/01/14
【緋聞女王】傳周焯華拍檔力追蔡思貝　封視后沒打算與緋聞男友胡鴻鈞慶祝
【恐怖性侵】空姐疑遭12男性侵陳屍浴缸　法醫驗屍報告出爐曝真實死因
12:03 2021/01/14
【恐怖性侵】空姐疑遭12男性侵陳屍浴缸　法醫驗屍報告出爐曝真實死因