【Sanrio精品】7-11推Hello Kitty及Little Twin Stars隨行杯　買新年禮盒或指定零食滿$168即送隨行杯

▲ 7-Eleven推出實用及可愛的Hello Kitty 及 Little Twin Stars 隨行杯（圖片由7-11提供）

7-Eleven早前推出不同系列的Sanrio精品，新春將至，7-Eleven再推出Sanrio人氣精品－－實用及可愛的Hello Kitty 及 Little Twin Stars 隨行杯，大家只需買新年禮盒或指定零食產品滿$168，即可獲贈隨行杯一個。

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由2021年1月13日早上7時起，於7-Eleven分店買新年禮盒或指定零食產品滿$168，即送獨家Hello Kitty或Little Twin Stars「滿載祝福隨行杯連矽膠杯套及掛帶」1個，款式更可自由選擇，新年用來送禮或自用都非常適合！贈品數量有限，送完即止。

今次「Sanrio characters滿載祝福隨行杯連矽膠杯套及掛帶」 的角色分別有 Hello Kitty 及 Little Twin Stars，立體造型的 Hello Kitty 坐在杯上及溫馨可愛的 Little Twin Stars 手牽手都同樣可愛，如果有選擇困難症，不如多買新年禮盒，儲齊兩款隨行杯。

隨行杯附上矽膠掛帶及杯套

杯身以美耐皿(Melamine)及竹纖維製造，可重複清洗，循環使用。隨行杯亦附上指定款式的矽膠掛帶及杯套：可拆式掛帶更方便外出攜帶，亦可勾在背包上，十分實用。

品質安全

隨行杯容量約435毫升，杯身高約 12.5 厘米，杯底直徑約 6.5 厘米。盛載熱飲時，將隔熱杯套套上，防滑之餘亦可以避免燙手；盛載凍飲時，亦可移走杯套，顯露可愛杯身圖案。

此外，隨行杯通過歐盟和美國 FDA 對食物接觸容器的要求，而矽膠杯蓋不含 BPA ，大人及小朋友皆可安心使用。

「Sanrio characters 滿載祝福隨行杯連矽膠杯套及掛帶」換領詳情：

由2021年1月13日早上7時起，顧客於 7-Eleven 分店買新年禮盒或指定零食產品滿$168，即送「Sanrio characters 滿載祝福隨行杯連矽膠杯套及掛帶」1 個，可選擇贈品款式，但需視乎分店。現貨數量而定，數量有限，送完即止。

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責任編輯：王芷瑩