【Sanrio精品】7-11推Hello Kitty及Little Twin Stars隨行杯　買新年禮盒或指定零食滿$168即送隨行杯

7-Eleven早前推出不同系列的Sanrio精品,新春將至,7-Eleven再推出Sanrio人氣精品--實用及可愛的Hello Kitty 及 Little Twin Stars 隨行杯,大家只需買新年禮盒或指定零食產品滿$168,即可獲贈隨行杯一個。

由2021年1月13日早上7時起,於7-Eleven分店買新年禮盒或指定零食產品滿$168,即送獨家Hello Kitty或Little Twin Stars「滿載祝福隨行杯連矽膠杯套及掛帶」1個,款式更可自由選擇,新年用來送禮或自用都非常適合!贈品數量有限,送完即止。

今次「Sanrio characters滿載祝福隨行杯連矽膠杯套及掛帶」 的角色分別有 Hello Kitty 及 Little Twin Stars,立體造型的 Hello Kitty 坐在杯上及溫馨可愛的 Little Twin Stars 手牽手都同樣可愛,如果有選擇困難症,不如多買新年禮盒,儲齊兩款隨行杯。

隨行杯附上矽膠掛帶及杯套

杯身以美耐皿(Melamine)及竹纖維製造,可重複清洗,循環使用。隨行杯亦附上指定款式的矽膠掛帶及杯套:可拆式掛帶更方便外出攜帶,亦可勾在背包上,十分實用。

品質安全

隨行杯容量約435毫升,杯身高約 12.5 厘米,杯底直徑約 6.5 厘米。盛載熱飲時,將隔熱杯套套上,防滑之餘亦可以避免燙手;盛載凍飲時,亦可移走杯套,顯露可愛杯身圖案。

此外,隨行杯通過歐盟和美國 FDA 對食物接觸容器的要求,而矽膠杯蓋不含 BPA ,大人及小朋友皆可安心使用。

「Sanrio characters 滿載祝福隨行杯連矽膠杯套及掛帶」換領詳情:

由2021年1月13日早上7時起,顧客於 7-Eleven 分店買新年禮盒或指定零食產品滿$168,即送「Sanrio characters 滿載祝福隨行杯連矽膠杯套及掛帶」1 個,可選擇贈品款式,但需視乎分店。現貨數量而定,數量有限,送完即止。

