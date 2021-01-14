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【名牌開倉】Lane Crawford旗下發售美容品牌開倉　香水護膚品減價低至4折【內附詳情】

休閒消費 13:28 2021/01/14

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熱門 WhatsApp 陳自瑤 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 萬千星輝頒獎典禮 開心速遞 堅離地愛堅離地

各位女士要注要喇，香水護膚品開倉。

在不景氣的市道下，市民要消費當然是去開倉特價場來個瘋狂掃貨最是實際，最近就連一些過往從來沒有舉行過開倉活動的美容產品亦加入戰團，例如Jo Malone、Diptypue、Byredo和Acqua di Parma等，大家記住記得以下日期前往掃貨。

今次Boomsale開倉其實除了美容產品外，同場更有服裝，但以美容產品最是吸引，皆因當中不少品牌全可見於Joyce Boutique或Lane Crawford裏設有專櫃，全是平日甚少舉行減價，但早已在歐美有一定名氣的高價美容品牌。

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當中包括大家熟悉的Jo Malone、來自法國的Diptypue、受時裝人追捧的瑞典品牌Byredo、紐約手工香水品牌Le labo和來自意大利的Acqua di Parma等，全部低至4折起發售，絕對是大手入貨的好機會。

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另外同場亦有本地時裝品牌開倉，包括AMENPAPA和大家熟悉的雞仔嘜羊毛內衣，前者全場最貴的都只不過是$399，而且買四送一，後者則以65折發售，而且嬰兒和尚袍更買一送一，數量有限，卻購從速。

開倉info：

日期: 1月25日至30日

時間：星期一至五：11am-8pm；星期六11am-6pm

地點: 觀塘巧明街95號世達中心B座21樓（觀塘地鐵站A2出口）

記者：何偉雄

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