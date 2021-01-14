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【烹飪教煮】大廚教芝士焗豬扒飯　豬扒加兩種醃料保脆口鎖肉汁【內附食譜】

休閒消費 12:07 2021/01/14

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富衛1881公館后園行政總廚陳其白便教自製芝士焗豬扒飯，好讓大家在家裏也能嘗到港式快餐的暖笠笠滋味。

天寒地凍，若然要票選第一時間想吃到的熱辣辣煲仔飯外，其實焗豬扒飯亦不遑多讓。今次富衛1881公館后園行政總廚陳其白便教自製芝士焗豬扒飯，好讓大家在家裏也能嘗到港式快餐的暖笠笠滋味。

陳其白師傅說做焗飯的調味料看似很多，但當中都是基本調味料，不需要額外預備，除非真是「無飯家庭」。「做法又看似麻煩，其實只要跟着一步步做，都算簡單。而我堅持要做炒飯底，因為吃來有蛋香，令到整個飯更香口些。但若不想炒飯，直接用白飯也可。」

陳師傅愛用新鮮豬扒，愛其肉質鬆軟。「把新鮮豬扒買回來後洗淨抹乾，用刀背剁幾下，剁鬆肉質，跟着用蒜粒、糖、生抽、生粉等醃約半小時，這時便可以切好洋蔥和番茄備用。」

芝士焗豬扒飯材料（湯炳強攝）

就以今次的焗飯為例，麵糊的製作方法不難，就是那道番茄醬汁，先加熱適量的油，倒入麵粉，快速攪動至稠身（圖），再放入預先炒好的材料再炒幾下便成。（湯炳強攝）

他又提到最好要調校麵糊（上圖），是一種烹調時常用混合物，通常用麵粉加水；另外有些還會加雞蛋、牛奶等混合而成。尤其是西餐應用上很重要，因為沒有麵糊，很多醬汁都會變得像水一樣。

當中常用的炸物，有適當的麵糊，才能讓炸出來的食物顏色光亮、酥脆可口。而較薄的麵糊則可以均勻的覆蓋在食物表面，讓食物保持濕度和柔軟。

就以今次的焗飯為例，麵糊的製作方法不難，就是那道番茄醬汁，先加熱適量的油，倒入麵粉，快速攪動至稠身，再放入預先炒好的材料再炒幾下便成。

然後再把煎好的豬扒放上炒飯面，淋上炒好的番茄醬汁，鋪上芝士碎放進焗爐焗約10分鐘，香噴噴焗飯便完成。

材料：豬扒　2件

醃料 分量
蒜（拍粒） 4粒
3片
蔥（切段） 1條
6克
生粉 8克
2克
麵粉 15克
生抽、紹酒、水 各少許

至於番茄醬汁方面，材料如下：

麵粉 5克
4克
茄汁 1湯匙
適量
洋蔥（切角） 半個
番茄（切塊） 1個
少許

炒飯材料：飯1碗、蛋1隻及生抽少許。

其他材料：水牛芝士碎適量

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做法：

1.用刀背剁鬆豬扒肉，如用新鮮豬扒的話，則不用剁太久或太大力。

2.把所有醃豬扒的調味料撈勻，然後放入豬扒醃最少半小時，記住生粉、麵粉和水的次序，要最後才加入，備用。

3.炒白飯，加入蛋漿同炒，下點生抽調味。

4.把豬扒以中火煎至兩面金黃，約8成熟拿起，備用。

5.把洋蔥和番茄先炒香撈起，油熱後加入麵粉，快手攪拌至糊狀，轉小火後倒入茄汁、炒好的洋蔥和番茄，再下些糖和鹽調味，再炒至稠身狀態。

6.在大碗內鋪好炒飯、豬扒，便可倒進煮好的番茄醬汁，面層灑上芝士碎，然後放進預熱了攝氏220度的焗爐中，焗約10分鐘便成。

大廚貼士：

醃豬扒時，同時加入生粉和麵粉，可令到豬扒煎得有脆口感，兼可鎖住肉汁。

記者：郭秀芳

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