【牛年開工吉日】年初五歲破日不是開工吉日？　牛年開工吉日吉時大全

▲ 今年，蔡師傅精選牛年開市牛年開工吉日吉時，係時候揀番個牛年好日子，喜迎辛丑牛年行大運。

送鼠迎牛。2020年鼠年，大家都在疫情下挺過來，牛年將至，祝願全球各地回復正常，一切否極泰來。正所謂「一年之計在開工」，牛年揀個開工吉日吉時，牛年做事寧舍精神爽利。TOPick請教堪輿曆法專家蔡伯勵傳人蔡興華師傅，今年，蔡師傅精選牛年開市牛年開工吉日吉時，係時候揀番個牛年好日子，喜迎辛丑牛年行大運。

最佳開工吉日：年初四（2月15日）

凡事開個靚頭，必定順順利利、全年好運。辛丑年的最佳開工日，蔡興華師傅首選年初四，是為「定日」，有安定、平常的意思。經歷2020年新冠疫情的折騰，大家去年全年都處於抗疫的新常態下，身心都備受威脅，能夠保平安、安定，回復平常的日子，已是今年的最大願望了，祈盼大家在新的一年，平安大吉、諸事皆順。

最佳開工吉日年初四（2月15日），由上午7時至11時，都是吉利時辰，惟今年大部分打工仔正式開工日為年初五（2月16日），牛年首日開工要順順利利，但查《通勝》，此日並非吉日，是「歲破日」，咁就茲事體大，點解救？

TOPick向玄學家蔡興華師傅請教，蔡師傅說，初五乙未日為「歲破日」，當日沖屬牛生肖，用此日開工，全年會辛苦一點。若能延長新春假期，可選初七（2月18日）吉日開工，是日為丁酉日，但肖兔勿用。若不能延長假期，也可以早一天回公司做一點工作，醒一醒，有個好開始。

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年初七也是開工吉日

不過，若未能延長新春假期，又不能提早一天回公司，一定要在初五開工的話，只好將就將就，取個吉時平衡一下吧！年初五（2月16日）的吉時為凌晨3時至早上9時、上午11時至下午1時，以及下午5時半至晚上11時，凡事心誠則順，百無禁忌。

不過，蔡師傅特別提醒肖牛的朋友，由於初五沖牛，即使當日要開工，也千萬不要用未時（下午1時至3時）這個時段，因為丑年肖牛與未相沖，加上當日未時乃凶時，沖犯更嚴重，必須謹記。

所謂「歲破日」，係指破裂、衝破的含義，一般忌辦一切喜凶事。

牛年開市開工吉日吉時

吉日 吉時 勿用生肖 初四甲午日（2月15日星期一） 辰、已時（上午7時至11時） 子年肖鼠 初七丁酉日（2月18日星期四） 辰、已、午時（上午7時至下午1時） 卯年肖兔 初八戊戌日（2月19日星期五） 已、午時（上午9時至下午1時） 辰年肖龍 初九己亥日（2月20日星期六） 辰（上午7時至9時）、午時（上午11時至下午1時） 已年肖蛇 十二壬寅日（2月23日星期二） 辰、已、午時（上午7時至下午1時） 申年肖猴 十三癸卯日（2月24日星期三） 辰、已、午時（上午7時至下午1時） 酉年肖雞 十四甲辰日（2月25日星期四） 辰、已時（上午7時至11時） 戌年肖犬 十九己酉日（3月2日星期二） 辰、已、午時（上午7時至下午1時） 卯年肖兔 二十庚戌日（3月3日星期三） 已、午時（上午9時至下午1時） 辰年肖龍 廿一辛亥日（3月4日星期四） 辰（上午7時至9時）、午時（上午11時至下午1時） 已年肖蛇

記者：葉翠華