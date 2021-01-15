【牛年開工吉日】年初五歲破日不是開工吉日？ 牛年開工吉日吉時大全
送鼠迎牛。2020年鼠年，大家都在疫情下挺過來，牛年將至，祝願全球各地回復正常，一切否極泰來。正所謂「一年之計在開工」，牛年揀個開工吉日吉時，牛年做事寧舍精神爽利。TOPick請教堪輿曆法專家蔡伯勵傳人蔡興華師傅，今年，蔡師傅精選牛年開市牛年開工吉日吉時，係時候揀番個牛年好日子，喜迎辛丑牛年行大運。
最佳開工吉日：年初四（2月15日）
凡事開個靚頭，必定順順利利、全年好運。辛丑年的最佳開工日，蔡興華師傅首選年初四，是為「定日」，有安定、平常的意思。經歷2020年新冠疫情的折騰，大家去年全年都處於抗疫的新常態下，身心都備受威脅，能夠保平安、安定，回復平常的日子，已是今年的最大願望了，祈盼大家在新的一年，平安大吉、諸事皆順。
最佳開工吉日年初四（2月15日），由上午7時至11時，都是吉利時辰，惟今年大部分打工仔正式開工日為年初五（2月16日），牛年首日開工要順順利利，但查《通勝》，此日並非吉日，是「歲破日」，咁就茲事體大，點解救？
TOPick向玄學家蔡興華師傅請教，蔡師傅說，初五乙未日為「歲破日」，當日沖屬牛生肖，用此日開工，全年會辛苦一點。若能延長新春假期，可選初七（2月18日）吉日開工，是日為丁酉日，但肖兔勿用。若不能延長假期，也可以早一天回公司做一點工作，醒一醒，有個好開始。
年初七也是開工吉日
不過，若未能延長新春假期，又不能提早一天回公司，一定要在初五開工的話，只好將就將就，取個吉時平衡一下吧！年初五（2月16日）的吉時為凌晨3時至早上9時、上午11時至下午1時，以及下午5時半至晚上11時，凡事心誠則順，百無禁忌。
不過，蔡師傅特別提醒肖牛的朋友，由於初五沖牛，即使當日要開工，也千萬不要用未時（下午1時至3時）這個時段，因為丑年肖牛與未相沖，加上當日未時乃凶時，沖犯更嚴重，必須謹記。
所謂「歲破日」，係指破裂、衝破的含義，一般忌辦一切喜凶事。
牛年開市開工吉日吉時
|吉日
|吉時
|勿用生肖
|初四甲午日（2月15日星期一）
|辰、已時（上午7時至11時）
|子年肖鼠
|初七丁酉日（2月18日星期四）
|辰、已、午時（上午7時至下午1時）
|卯年肖兔
|初八戊戌日（2月19日星期五）
|已、午時（上午9時至下午1時）
|辰年肖龍
|初九己亥日（2月20日星期六）
|辰（上午7時至9時）、午時（上午11時至下午1時）
|已年肖蛇
|十二壬寅日（2月23日星期二）
|辰、已、午時（上午7時至下午1時）
|申年肖猴
|十三癸卯日（2月24日星期三）
|辰、已、午時（上午7時至下午1時）
|酉年肖雞
|十四甲辰日（2月25日星期四）
|辰、已時（上午7時至11時）
|戌年肖犬
|十九己酉日（3月2日星期二）
|辰、已、午時（上午7時至下午1時）
|卯年肖兔
|二十庚戌日（3月3日星期三）
|已、午時（上午9時至下午1時）
|辰年肖龍
|廿一辛亥日（3月4日星期四）
|辰（上午7時至9時）、午時（上午11時至下午1時）
|已年肖蛇
記者：葉翠華