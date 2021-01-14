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【酒店優惠】文華酒店Staycation限時優惠$1963起　包雙人自助早餐＋三道菜晚餐＋SHISEIDO護膚品【附預訂連結】

休閒消費 14:30 2021/01/14

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文華酒店推Staycation限時優惠$1963起。（圖片由酒店提供）

Staycation熱潮未減，香港文華東方酒店將推出限時住宿優惠，訂購日期由2021年1月15日至31日 （1月15日早上9時起開售），適用入住日期有效至2021年2月28日，當中包括情人節及農曆新年。

點擊大圖了解詳情：

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除了32小時豪華住宿外，賓客亦可尊享每日雙人早餐、雙人晚餐套餐、節日迎賓美點 （2月12日至15日期間入住之賓客）及SHISEIDO尊貴護膚禮品 （2月6日或之前入住之賓客）。

由2021年2月1日起，賓客可入住文華閣客房或套房，體驗酒店全新打造的行政酒廊「文華閣」及一系列專屬禮遇。

此外，酒店舉辦Instagram有獎活動，賓客凡預訂網上限時優惠的文華閣客房或套房住宿套餐，即有機會贏取酒店客房住宿一晚連文華閣各項精彩禮遇。

限時住宿優惠 每晚港幣1,963元起

限時優惠將於2021年1月15日早上9時起開售，定價由每晚港幣1,963元起，另加一服務費。

賓客可入住市區景觀客房（City View Room），保證32小時住宿 （早上10時提早入住，延遲退房至下午6時；僅適用於星期一至四入住之賓客，並不適用於2021年2月12日至15日）。

餐飲禮遇

套餐包括每日雙人早餐，可選擇於客房或Café Causette 享用早餐套餐，或於怏船廊享用自助早餐；三道菜雙人晚餐套餐，可選擇於客房或Café Causette 享用；節日迎賓美點，包括本地小食及精選紅酒乙瓶 （2月12日至15日期間入住之賓客）。

送SHISEIDO護膚品

每位成人可獲價值港幣280元的SHISEIDO Future Solution晶鑽珍寵體驗組合；另每間客房可獲禮券乙張，以免費換領價值港幣950元的SHISEIDO Future Solution 永恆美肌基本修護組合 （2月6日或之前入住之賓客）。

文華閣客房或套房住宿 每晚港幣2,963元起

賓客另可預訂2021年2月1日起的文華閣客房或套房住宿，定價每晚港幣2,963元起，另加一服務費，尊享額外行政酒廊專屬禮遇 （有效至退房當日下午3時） 。

禮遇包括私人入住和退房體驗、供應早餐和下午茶、非酒精飲品、汽水、咖啡及茗茶、晚間開胃小菜，配以香檳、葡萄酒、雞尾酒、指定烈酒和啤酒佐餐等等。

訂購官方網站請【按此

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責任編輯：王芷瑩

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