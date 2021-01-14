【最牛名牌】Burberry推周冬雨賀歲微電影《心春由你》　牛頭圖案拼招牌格子新春第一擊

▲ 由曾國祥為Burberry執導的微電影《心春由你》，由周冬雨演出。（圖片由品牌提供）

全球時裝市場因為新冠疫情影響，時裝品牌業績紛紛向下調，惟獨是中國市場防疫有成，加上內地民眾暫時未可以往外地旅行，所以造就了不少品牌營業額大幅度攀升。

因此，2月中的農曆新年更是品牌不可以錯失的賺錢機會，幾乎每一個品牌都推出牛年系列，當中最先向外公布牛年系列的有Burberry。

▲ 由Burberry創作總監親自操刀的Olympic Bag，新年版換上了紅色外衣。（售價未定/圖片由品牌提供）

據外電消息傳來，Burberry在2020年上半年全球的營業額下跌，相反中國市場強勁復甦，因此，Burberry這個牛年系列更加不容有失。

首先宣傳上找來曾國祥執導一套名為《心春由你》的微電影來慶賀農曆新年，這一套微電影找來周冬雨和品牌大使宋威龍演出，內容以探索未知和擁抱大自然的精神為主。

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至於服裝設計上，品牌的創作總監Riccardo Tisci在衣服和配飾上用上品牌招牌式的格子圖案，然後再將Thomas Burberry的TB商標和圖案化的牛頭圖案互相結合，整個系列包括男女裝超過30個單品推出，整體上以基本設計為主，務求男男女女在新春都可以穿上來迎接中國傳統上最重要的一個節日。

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記者：何偉雄