【百達翡麗】Patek Philippe推Grande Sonnerie大自鳴腕錶　三音簧方式報時聲音清脆響亮

▲ 用家可透過Grande Sonnerie錶殼6時位置的滑動桿開關選取打簧報時模式︰「大自鳴」模式位於滑動桿中央；「小自鳴」模式在左；「靜音」模式在右。三問報時功能可透過3時位置與錶冠同軸的按鈕啟動。（品牌提供）

去年Patek Philippe（PP）的新錶由精鋼藍調的Calatrava Ref.6007A-001揭開序幕，腕錶是為慶祝品牌全新製錶大樓落成而推出的紀念作，僅限量發行1,000枚，市場反應熱烈。但論最轟動的新作，就必然是剛面世不久的Grande Sonnerie Ref.6301P大自鳴腕錶了。

大自鳴是製錶技術中極為複雜的功能，能自動響報小時與刻（每15分鐘），PP早在懷錶時代就已經鑽研製作鳴響裝置時計，而新作是首款純粹展現大自鳴功能的作品。

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大、小自鳴加三問

PP問錶的報時鳴音聲格外清脆悅耳，一直深受收藏家喜愛，而Grande Sonnerie Ref.6301P正好將重點放於自鳴功能上，用家就可以盡情享受及欣賞其報時音韻。

腕錶備有大自鳴及小三針專利跳秒功能，亦可改為小自鳴（整點就報時，其餘時間只報刻）或三問報時（需人手啟動才報時）。精密小巧的新款機芯GS 36-750 PS IRM卻擁有703枚部件，配備3枚傳統音簧，兩項報時裝置都屬專利發明。兩組串聯的發條鼓分別提供一般走時72小時動力以及報時功能的24小時動力，並透過3及9時位置的扇形盤來顯示。

44.8毫米的950鉑金錶殼搭配黑色大明火琺瑯錶盤，而一如PP其他鉑金錶款，錶殼都會鑲嵌一顆鑽石，此次鑽石的位置則從6時移到12時的錶耳間，售價為115萬瑞士法郎（約$1,000多萬港元），是PP的神級作品之一。

其他新作

除了Grande Sonnerie Ref.6301P，PP今年的其他新作其實一樣毫不簡單。先說Ref. 5303R-001三問陀飛輪腕錶，它是2019年在「新加坡鐘錶藝術大型展覽」亮相過的5303的延續作，數個細節處經過調整，例如每5分鐘為一個單位的時標從星星改成圓點。半鏤空錶盤設計賞心悅目，連指針也用鏤空式呈現，原來是為防止指針會遮擋了三問報時裝置啟動時的美態。

至於雙追針計時碼錶Ref. 5370P-011則是錶盤顏色上的改動，全新的藍色大明火琺瑯新作取代了上一代的黑色版本。當然少不了屬PP強項的萬年曆腕錶Ref. 5270J-001，今回有萬年曆計時碼錶，5270型號首次採用黃金錶殼，所用的CH 29-535 PS Q機芯是首款完全由PP研發製造的萬年曆計時秒機芯，別具收藏價值。

產品查詢︰2317 7866

記者：梁靜詩