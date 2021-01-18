【創業追夢】80後廣告界高層裸辭轉戰廚房　創業開台式茶飲店由沖茶學起

▲ 任職廣告界媒體策劃總監的George，去年7月裸辭結束12年職場生涯，竟然令他有一種解脫的感覺，讓他終於有時間計劃自己的未來。

80後的George在廣告行業打滾了12年，離職前是媒體策劃總監，為客戶創作過不少精采的宣傳項目，幾乎每日都趕死線，衝鋒陷陣，但每當發號司令，便有整個團隊執行任務。如今戰場換了廚房，同樣要爭分奪秒，George用盡自己的三頭六臂，煮茶、準備芋圓、點貨、清潔等都要做，但能夠為客人沖出一杯美味的芋圓特飲，便成為了他的工作動力。

離開工作12年的廣告圈

從前在廣告行業工作，身為媒體策劃總監的George可謂高薪厚職，主要在辦公室為客戶度橋，他表示好景的時候，廣告世界很多姿多采，客戶budget多，他的概思多誇張都可以實行，那種成功感就是留住George在廣告界12年的原因。不過這兩年的社會運動加上疫症，令很多活動都要取消，工作環境大不如前，發揮空間有限，而且經濟萎縮令George壓力愈來愈大，他說︰

我感到廣告公司生存空間愈來愈細，而且我是一個怕悶的人，很多構思都變得不可行，這幾年朋友看到我的樣子都明顯知道我不開心，所以便決定辭職，如果我不走，不止一個下屬需要被裁。

▲ George從沒想過創業，但因為喜歡走杯的品質及理念，因此由客人變成了合伙人。（黃建輝攝）

去年7月辭職後，竟然令George有一種解脫的感覺，讓他終於有時間計劃自己的未來。「走杯」是一個香港品牌，於旺角開業一年，專門售賣台式飲品，以健康及環保為經營理念。George是走杯的常客，他表示每當工作感到很疲累，或想獎勵自己的時候，就會到走杯幫襯，亦漸漸跟創辦人Amy熟絡起來，他說︰

我原先並沒有計劃創業，但認識Amy之後，知道她本身是一位茶藝師，對茶的品質極有要求，而且她會花心思設計飲品，令每杯茶出來效果賞心悅目。品牌並講求健康低糖及環保，我很喜歡這個理念，於是言談間便有了加盟的念頭。

由用腦變體力勞動

去年11月，George跟另一拍檔投資了7位數字，為走杯在銅鑼灣的誠品開了第二間的分店，在此艱難的營商環境下創業不是很冒險嗎？他這樣說︰

創業本身就是冒險，疫情下有危必有機，我經常想當年沙士大家都後悔沒有去淘大購入單位，今次再有疫情來臨，大家有否把握機會去做些事呢？樓市沒有跌，我又有甚麼可以做？因此便決定創業。

▲ 左邊名為黑白之戀歌的飲品，採用紅烏龍沖泡而成（$38）；右邊則是萊姆洛神花（$26）。（黃建輝攝）

▲ 最新的碟豆花奶蓋，造型吸引，靈感來自環保，當中代表海洋和雪地。（$42）（黃建輝攝）

▲ George表示在籌備新店時找舖位是困難的事，始終地舖租金高昂，幸好找到誠品這個地方，除了租合乎預算，形象亦非常脗合。（黃建輝攝）

▲ 從前當媒體策劃總監經常用腦度橋，現在卻要體力勞動，雖然有員工幫手，但這位老闆除了收銀，煮茶、煮芋圓、點貨、清潔等都要做。（黃建輝攝）

▲ 不懂下廚的George，卻沖得一手好茶。（黃建輝攝）

▲ 牆上寫有走杯的理念︰「幸福是唯一的添加物」，創辦人希望透過一杯飲品可帶給人一種幸福的感覺。（黃建輝攝）

George先在旺角總店實習個多星期，由沖茶學起，並要認識材料特性，因為要自己經營一間店，所以事無大小他都要學習。現在他每天的工作流程是這樣︰先將全店消毒一次，然後煮茶、煮芋圓、點貨、清洗器具，因為食材要保持新鮮，因此不能一次過煮太多，所以除了消毒，以上提到的步驟都是整天不斷重覆的工序。

從前工作用腦多，現在卻要體力勞動，不過George卻再次找回滿足感︰

現在體力是比從前打工辛苦，但心理上是更加滿足，以前一星期5日工作，有兩天假期是自己的，現在一星期都要工作，但7日都是屬於自己的，為自己而活，不再只以是否辛苦來衡量。

George續說︰

每一次弄好一杯飲品，客人即時的滿意表情，或者她再回來幫襯，都令我感到開心。正如走杯的理念︰『幸福是唯一的添加物』，我覺得如果有一門生意可以帶給人幸福的感覺，這就是一門好的生意。

George便有一對情侶客人，兩人在銅鑼灣工作，每天都來幫襯，但第四波疫情開始後就沒有再來，大概因為在家工作的關係。在剛過去的周末，他們趁外出也特別到George店舖幫襯，更特別問候一番，所以他相信只要堅持品質，生意一定會愈來愈好。

走環保及健康路線

到底走杯如何令人感覺幸福？其中一個原因是飲品除了賣相帶給人歡愉之外，更強調健康低糖，而且部分飲品可用麥芽糖醇代替天然蔗糖，就連糖尿病人都可以飲。此外，走杯推動環保理念，其英文名字Cupfy來自「Cup Free」，鼓勵客人自攜容器購買飲品，減少地球負擔。George說︰

如客人需要我們提供紙杯，便需額外支付$2，而走杯會將此$2捐給環保團體，11月的$2收入我們就捐了去綠色和平。有客人會投訴何以要多收$2，何不讓自攜器皿的客人減$2，但我們就是希望此舉動可以令大家有所醒覺。

走杯亦以木薯飲管代替膠飲管，約半年便可以自行分解。

記者︰Maria