【2021農曆新年】全港商場牛年利是封合集　反斗奇兵+Peppa Pig卡通主角出動【不斷更新】

▲ 新地8大商場特別聯乘迪士尼與彼思《反斗奇兵》推出「潮玩派對利是封」。

還有不足一個月就是農曆新年，爸媽是時候換定利是封！各大商場在疫情下仍別出心裁佈置賀年裝飾，並推出多款可愛又精緻的利是封，迎接新一年。TOPick為大家整合了全港各大商場利是封款式，即刻睇款及換領方法！

新地8大商場

新地8大商場今年特別聯乘迪士尼與彼思《反斗奇兵》，推出「潮玩派對利是封」及一系列主題賀年精品，與大家開心迎接好運新一年。

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換領日期：2021年1月30日至2月11日

參與商場：東港城、上水廣場、Mikiki、PopWalk天晉滙、卓爾廣場、錦薈坊、life@KCC及寶怡商場

荷李活廣場

荷李活廣場在新春期間將會與小朋友最愛的Peppa Pig一同與大家拜年，並舉行「Peppa Pig新春大派對」，暢玩一連串新春活動。顧客更可換領精美的4D限量版「金牛滿屋」及燙金版利是封，讓新年佳節祝福滿載。

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換領日期：2021年1月8日起至換完即止

太古城中心

太古城中心今年特別推出「幸福玩樂」利是封套裝，4款現代復古風格設計的利是封配上大熱Instagram濾鏡遊戲，集傳統與科技於一身。4款分別代表了太古城中心4大特色的利是封及相應IG filter至潮賀詞，最啱封俾年青人。

▼ 點擊圖片放大 +2 ▲ 多個濾鏡選擇。（相片由主辦單位提供） ​​​

換領日期：2021年1月28日至2月11日

東薈城名店倉

適逢M&M’s®80週年盛事，M&M’s®主角總動員首次以賀年新裝亮相東薈城名店倉，舉行「豆」趣新春遊樂園，同時更推出獨家限量版M&M’s®80週年紀念利是封及其他相關精品，讓你收穫滿滿過牛年。

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換領日期：2021年1月21日至2月19日

D·PARK愉景新城

D·PARK愉景新城推出充滿童趣兼玩味十足的「牛語迎樂」賀年利是封，設計以象徵福氣的「金牛」為主題，以喜氣洋洋又醒目的顏色作基調，配合拼貼技巧及應節燙金乳牛紋設計，並大玩「刮刮樂」互動元素，等大家發掘隱藏祝福語；「牛語迎樂 」賀年利是封於包裝上更大玩創意牛奶盒設計，非常特別！

▲ 「牛語迎樂 」賀年利是封。（相片由主辦單位提供）

換領日期：2021年1月20日至2月11日

恒基7大商場

恒基地產今年以熱鬧年宵傳統文化為主題，推出紙雕賀年利是封，讓香港人感受新春的熱鬧及喜悅氣氛。

▲ 恒基7大商場推出「年宵･傳城」利是封。（相片由主辦單位提供）

▲ 「年宵･傳城」賀年利是封全盒。（相片由主辦單位提供）

換領日期：2021年1月16日至2月11日或換完即止

參與商場：MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY（新都城中心2期及3期）、MOSTown新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心‧沙田廣場、屯門時代廣場及利奧坊

奧海城

奧海城於今個新春以「迎福園遊會」為主題，除了將中庭打造成古代場景外，更悉心設計簡約雅致的「福氣滿門利是封」，以傳統貴氣赤紅色為基調，啞光磨砂表面充滿沉實氣息，加上以燙金印刷的「福」字雕刻窗花樣式，傳揚中國傳統雕刻花窗工藝之餘，寓意2021年五福臨門，迎春接福。

▲ 奧海城新春「福氣滿門利是封」。（相片由主辦單位提供）

換領日期：2021年1月22日起

昂坪360

昂坪360早前曾聯同慈善機構願望成真基金（Make-A-Wish Hong Kong）舉辦利是封設計比賽，小朋友以新年願望為主題，以小小的設計，分享大大的愛。另外亦聯乘本地原創角色菠蘿油妹妹為利是封畫龍點睛，以各組冠軍的手繪設計為藍本，配搭可愛畫風及卡通插圖印製成利是封，祝願新一年走出疫情陰霾。

▲ 昂坪360 x 願望成真基金新春「Make A Wish! 童夢成真」利是封。（相片由主辦單位提供）

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責任編輯︰梁節儀