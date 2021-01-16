【Signal死機】Signal下載量激增伺服器負載大死機 用戶未能發送訊息

▲ Signal下載量激增伺服器負載大死機，用戶未能發送訊息。

WhatsApp早前要求用戶同意將帳戶內的電話號碼等資料，與Facebook共享，用戶只能選擇同意，否則賬戶會被中止或刪除，事件引起不少用戶抵制，並「逃亡」至Signal，結果令Singal的下載量激增4200%。

Signal由昨晚11時起出現技術故障，用戶未能發送訊息。據Downdetector網站服務狀態顯示，不少Signal用戶在昨晚11時起陸續報告使用Signal時，未能發送訊息的情況。而Signal也發出通知，解釋程式正出現技術故障，正盡力搶修服務。

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直至今(16日)早上，Signal仍未回復正常，用戶仍未成功傳送訊息，出現「傳送失敗（Send Failed）」字樣。

Signal在官方Twitter表示，由於每日下載量以破紀錄的速度增長，Signal已不斷增加新伺務器和增加容量，但今天卻超出了預期，數以百萬計的新用戶正在發送訊息，重申Siganl十分重視用戶私隱。

WhatsApp押後與fb分享用戶數據，用戶接受新私隱條款期限延至5月15日，詳情即睇【下一頁】

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