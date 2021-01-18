【2021農曆新年】D‧PARK愉景新城打造「粉紅芒草園」 偽出國變身南投縣集集夢幻之境
休閒消費 09:47 2021/01/18
疫情下大家無法外遊，那不如發揮想像，到本地各「異地景點feel」打打卡。D‧PARK愉景新城與「臺灣觀光局」攜手帶來偽出國景點—在台灣南投縣集集掀起一陣粉色旋風的專屬粉黛亂子草秘境，放在商場內，一片紅粉浪漫。
粉黛亂子草又稱粉紅芒草，秋冬期間粉黛亂子草的花穗含苞盛放，呈現出粉紅色花海的夢幻景色。D‧PARK愉景新城將這粉紅芒草園佔地逾3,500呎，以真粉色芒草花穗打造夢幻仙氣的唯美粉系秘境，家人及情侶可於農曆新年及情人節期間都能漫步於花海之中，既可在鞦韆架感受浪漫時光，亦能到風車小木屋享受不一樣的異國情懷，在疫情下放空心情。
另外，反應熱烈的「十分天燈夜市」亦載譽歸來。於1月16日至2月11日期間，在D．PARK愉景新城將繼續為各位帶來逾14檔攤位，販售來自世界各地的特色包裝美食及商品，有台灣人氣零食、古早味蛋糕、法式蛋捲、手工糕點、台灣直送原汁水果等等，一個市集便能享用到各地的美食珍饈，一過無法去旅行的口腹之欲！
粉紅芒草園
日期︰即日至2月28日
地點︰D·PARK L1中庭
十分天燈夜市
日期︰即日至2月11日
時間︰12nn - 9pm
地點︰D·PARK L1 (近Chef's Stage Kitchen)
撰文︰馮柏偉