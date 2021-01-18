【米芝蓮2021】「好湯好麵」​​​​​​​熬足料靚湯煮麵逾百元1碗　主廚拆解食材成本及湯頭特色

《米芝蓮指南香港澳門2021》今日（18日）出爐，推介名單收錄了63間香港及7間澳門餐廳，當中7間新入選「車胎人美食」，包括沙田的特色麵店「好湯好麵」，12款湯麵索價69元至158元不等，被指定價進取，但不乏捧場客。主廚Gary逾廿年烹飪法國菜經驗，曾任職四季酒店，他接受TOPick專訪稱，得獎後會繼續做好本分，心態不變，專注出品。他相信得獎後會帶來額外客源，但不會大幅加價，只會因應食物成本而微調售價。

63間本港食肆入圍米芝蓮推介名單，請看：【下一頁】

沙田「好湯好麵」

位於沙田大圍的「好湯好麵」，主廚黎德榮Gary擁有逾廿年的法國菜經驗，曾任四季酒店法國餐廳副主廚。他稱獲「米芝蓮」肯定感到高興，相信可吸引額外客源。但他稱疫情下，限聚令使食店座位減少到只有廿多個，午市時段多數要排隊。他形容店方要努力、快手少少應對，但無打算刻意造大食物份量，不欲影響出品質素。

疫情下，晚上6時後的外賣時段，Gary要「變招」吸客。為了顧全食物質素，所有麵底、湯頭配料也另外分上，「可能一個柯打就有4、5個小盒」。他稱店方最注重食物質量，客人柯打外賣麵食時，或以「未煮麵底」奉客，盼客人回家翻煮，保持原有麵質。

「好湯好麵」2017年10月起開業，外界指食物價錢偏貴，Gary也承認定價較進取，但強調會食物質素高，會提供相應品質奉客。他承諾不會因應得獎而坐地起價，然而過去一兩年部分食材來貨曾漲價逾五成，而過去店方僅加價「一、兩蚊零頭」，不欲把所有食材成本轉嫁顧客。他又承諾，得獎後會繼續做好本分，心態不變，專注出品。

他設計12款湯麵時，結合西式與中式風格，湯頭扎實，由新鮮食材熬製，且不含味精。

「好湯好麵」一共出售12款湯麵，價錢由$69至$158不等，當中的必食推介包括「黑口黑麵」（$84），這款湯麵「麵如其名」，由於採用了墨魚濃湯，所以湯底呈黑色，配菜選用了北海道魷魚、墨魚滑、配以墨魚濃湯和扁陽春麵。

而另一款「好頭好尾」（$102）是「牛魔王」的必試之選，以川味和牛面頰肉，配以法式燴牛尾，加上牛骨湯和扁陽春麵，用料上盛之餘，配搭創新，值得一試。不過，每日限量供應，想試的朋友就要趁早。

除了湯麵外，亦有不少惹味小食，例如泡椒鳳爪、涼拌麻辣手工豆腐，配以店內特有冷泡茶，茶味清甜，更有助解辣。

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佐敦「佳佳甜品」

位於佐敦「佳佳甜品」早於2015年已經登上米芝蓮的寶座，今年再次入圍米芝蓮，「佳佳甜品」開業30餘年，以傳統中式糖水聞名，大受街坊、遊客歡迎。雖然糖水款式只有十多種，但日賣約500碗。

例如招牌芝麻糊，賣相雖普通但其實需要花很多工夫，由挑選芝麻，到炒、洗、浸，再用很少店舖使用的石磨，磨完後再煮45分鐘。

至於薑汁寧波湯圓，湯圓由上海老師傅製作，每逢過年很多市民買數包回家過節。

7間新食肆入圍，即看「必食」：

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記者：吳卓峰、沈佩珊