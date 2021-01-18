【本地花田】年宵市場取消衝擊本地農夫 元朗信芯園「自救」開售百合劍蘭

▲ 元朗信芯園陸續開售百合劍蘭。

受疫情影響，今年年宵市場取消，對農夫有很大影響。其中元朗信芯園百合花、劍蘭等年花陸續開售，但每位遊客入場需先購買手帶 ，每條手帶50元，可用作扣減買花優惠。

信芯園在facebook上表示，受旺角批售請場取消，對農夫有很大影響，但不少市民最近幾星期都特意到花田支持，他們都希望賣得一支得一支。

不過，信芯園即日起改動入場安排，每位遊客入場需先購買手帶 ，每條手帶50元，可用作扣減50元花優惠，惟每束花只可扣減 1條手帶優惠。如不購花，50元手帶費不作退款。值得注意的是，百合田由於比較容易耗損，未能開放入田中參觀；而劍蘭田稍後將會盛開，到時大家可以更貼近農田，請留意花田的facebook更新。

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信芯園的信哥日前在facebook拍片向港人介紹劍蘭，亦都希望大家除了支持信芯園，都要支持其他本地辛苦種植的花農！信哥表示，希望今年可以收回成本價，「再戰明年！」

他更提及，明年是牛年，剛好他兩年前在荷蘭訂了金色百合回港種植，希望可以面世與港人見面，另祝願港人身體健康。

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責任編輯：王明芳