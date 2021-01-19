疫情破百　防疫措施今宣布再延7天

▲ 疫情破百防疫措施今宣布再延7天。（資料圖片）

疫情單日破百，再創一個月新高，據悉，明日（1月20日）到期的連串防疫措施，將再延長多7天；換言之，2人限聚令、食肆下午6時後禁晚市堂食、關閉10多個處所等，要維持到1月27日。

香港第四波疫情上周本來有向下之勢，怎料疫情反彈，新增確診個案昨日再次破百，令人憂慮，也使港府難以放寬防疫措施。政府今日公布只把措施延長多7天，而非之前兩次的14天，因為政府希望可視乎疫情走勢，研究能否逐步有些放寬，特別是與業界商討，是否能作出一些安排，為復業做準備。

政府今次的連串防疫措施已經實行了一個多月，10多個處所被勒令停業，包括美容院、健身中心、體育處所、遊戲機中心、浴室、按摩院、卡拉OK等，雖然港府有推出第四輪防疫抗疫基金，補助受影響的業界，但這畢竟只是杯水車薪，很多業界叫苦連天，例如美容業界，形容已達山窮水盡末路，若未能復工，不排除有業界有激烈抗爭行動，並提出新的「閉環式管理」建議。

疫情近日突然爆升，部分原因涉及油尖旺區出現小型爆發，不少涉及南亞裔。昨日新增102宗本地個案，20多人居於油尖區；而從1月4日到昨天，661宗本地確診個案中，約160宗來自油麻地，120宗來自佐敦北一帶；661宗之中，逾四分一是南亞裔人。

知情者指，南亞裔人士喜歡群居，居住的油尖旺區又多舊樓劏房，由於言語問題，加上他們有些人不想牽連同鄉無法開工，不願披露密切接觸情況，令追蹤困難。現在政府的做法就是加強疫區的強制檢測，故上周五（1月15日）起已改變政策，疫區內一座大廈如有一個單位有人確診，全座都要強制檢測，希望可切斷社區感染。這個新做法是有用，但由於油尖旺區人來人往，多外來人出入，疫情已開始擴散到其他地區，令政府是否放寬防疫措施，更添顧慮。

現在的疫情是反映兩周前的情況，換言之，元旦日前後的大量聚會和活動，近日就開始爆發出來。而且，港人抗疫幾乎一年，已有抗疫疲勞，令政府的防疫措施效用不及之前。

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撰文 : 傅流螢