【疫境自強】旅遊作家療癒情緒隻身赴藍帶學藝　疫下轉型當廚師夢想清邁創業開餐廳

▲ 旅遊作家在疫下零工作，幸而昔日曾於藍帶學藝，成功轉型當上廚師，她更肴望圓創業開餐廳之夢想。

疫情下，航空業成重災區，旅遊業更加是唇寒齒亡。曾是旅遊書作者的何穎，每年在港日子五隻手指數得出，如今留港卻差不多一年，任何與旅遊相關範圍的工作已是零。

幸而，早年她胡裏胡塗地往曼谷藍帶廚藝學校唸烹飪課程，得著一門手藝，現於一間高級法國餐廳找到廚師一職，汲取實戰經驗，鋪好未來經營餐廳之路。

▲ 在清邁的餐廳做著自己設計的菜式。(被訪者提供)

出版業還是好景之年，何穎當時的旅遊著作已經很前衛，很有自我風格。她的一系列作，一定要在當地居住最少一個月以上，訪問50位當地居民，從他們口中得知最真實的當地風土人情、起居飲食等生活文化，再加入自己在那裏生活時的見聞和感受。她說不想寫那些只要求實用的旅遊指南，「實用當然需要，但太水過鴨背式的文字記錄，並不是我的旅遊定義。」

報讀曼谷藍帶

笑言對自我有一定要求的她，世界各地旅遊了6年多後，開始有點迷失。「開始提不起勁去新的地方探索，可能是俗語說的『旅遊疲勞』；加上那時很親的嫲嫲病情反覆，令我心情陷於低谷。」

時為2017年，她不能容許自己長期處於情緒低落的情況下，便傻傻地想到不如去進修。「當時都有些儲蓄，和丈夫商量過，不如揀去曼谷藍帶讀廚師課程。原因是自己都對烹飪有興趣，而相比起其他國家的藍帶學校，收費可能差不多，但曼谷卻是生活費最相宜的城市。而在開學前，嫲嫲便過身，我更決心以學習解憂。」

▲ 在曼谷藍帶學校時和其中一位法國導師合照。(被訪者提供)

她說，這9個月的烹飪進修期，令她重新認識自己，也大開眼界。「以前都不覺得自我要求高，但當看到同學可以在5秒內完成一些烹飪技巧，我會立即問自己為何不可以，給自己很大壓力。又如過往因應工作緣故，腦子常處於同一時間要處理幾項事情，往往不能專注、缺乏耐性、心情煩燥。」她說。

於是，她嘗試給自己時間，「我主修法式料理，烹飪技巧繁多，極需要專心和耐性，唯有常對自己說『慢慢來，不用急，結果如何不要緊，最重要是享受過程』，久而久之，開始有些進步。」她笑說。

▲ 周遊列國的她，到處拍風景照編書用，卻難得會自己留影。(被訪者提供)

清邁開展事業

她學成歸來後，沒有甚麼打算，純粹是給自己一趟療癒之旅，「做旅遊書期間結識了不少泰國朋友，尤其是在清邁。他們紛紛叫我到當地發展，因那時已經開始做著一些推廣當地旅遊的Freelance工作，自己又當KOL幫手聯絡傳媒。正當心情猶豫不決時，丈夫的一句話便令我下了決定。原來，他喜歡清邁，說適合移居，覺得我可以嘗試去開展事業，他願意辭職陪我去。」

就這樣決定後，她便落實工作安排，正好那時有位泰國朋友在那邊開設民宿加私房菜餐廳，我便順理成章地過去做廚師，「估不到反應都不俗，有不少當地人和外國遊客真的會繞道前來，當然我都下了不少宣傳工夫啦！」

只是人算不如天算，她在去年3月回港探親後，便因泰國疫情嚴峻封城，「雖說現在是可以回去，只是需要遵守隔離措施，但我計過數，如我和丈夫同往費用要4至5萬港元，太不划算之餘。當地旅遊業又停頓，內消費是不足以支持到民宿和餐廳營運開支，泰國朋友說唯有暫時停業，我們便要留在香港了。」她無奈地說。

▲ 這是她其中一道滿意的招牌菜，法式蟹湯，賣相都講究架！(被訪者提供)

汲取實戰經驗

雖說兩口子沒有太大的經濟負擔，但都不能終日無所事事。於是，某天給她看到有一間中環的高級餐廳聘請初級廚師，她膽粗粗寄了履歷去應徵，得到面試兼半日試工機會。「我覺得那半日試工表現其實不合格，但結果又過關。當同事知道我是全無廚房經驗的學院派時，都奇怪大廚為何會請我。我明白同事們的心態，廚房乃是非之地，我要更加努力做好些。」

▲ 她說私房菜人數有限，在烹調菜式上有足夠的時間去做，不像正式餐廳廚房般的時間緊迫。(被訪者提供)

剛好過了3個月試用期的她，開始適應了如戰場般的餐廳廚房工作環境，「老實講，這裏的廚房和我在清邁時的廚房完全不一樣。起碼我在後者不用企足12小時，未曾做過的人開始時是很難捱過去的，我慶幸自己做得到。」

雖說現時工作辛苦，但她沒後悔應徵這份工，「未做這份工時的暑假，心情相當差，鬱悶到極點。直至找到工作後，鬥志才慢慢重拾回來。因此，我常自我鼓勵現在的工作是一種真實的磨練，好好在此汲取實戰經驗，始終當疫情過去後，返回清邁工作才是我的目標。」她堅定地說。

記者：郭秀芳