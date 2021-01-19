【淘寶神器】370元淘寶飯餸保溫轉盤　 港媽用後激讚：食飽後d餸仲係熱

▲ 靚太在Facebook群組分享飯菜保溫板用後感。

冬天天氣寒冷，辛苦工作一天回家後，吃頓熱騰騰的晚餐暖胃便最好不過。有靚太在Facebook群組分享「淘寶開心Share」分享在淘寶購買了一塊飯菜保溫板後大讚，在寒冷天氣下將飯餸放到板上便可保溫及翻熱，十分實用，同時亦吸引大班網民討論及購買。

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該名靚太表示，經常看到群組成員分享使用飯餸保溫板心得，人有我有的心態下，她也要擁有都一塊。她從淘寶以人民幣308元（約港幣370元）購入康佳一款直徑為60厘米可旋轉款式的飯餸保溫板（型號:KH-GR2016B），她表示星期一下單，星期四便到貨，送貨速度相當快。

她指，保溫板開啟約2分鐘後便會變熱，配以不銹鋼碟一同使用，保溫效果最佳。而由於近日天氣寒冷，所以調至最大度數120度，再將飯菜放在上面，吃過飯後食物仍然熱呼呼的，

開最高度數120，到食飽d餸仲係熱既，用不銹鋼碟的效果最好，碟餸 keep 住出煙

她大讚冬天使用這塊飯餸保溫板真的不錯，可以慢慢吃飯，不用擔心食物會變凍。即使飯餸凍了，可放上飯餸保溫板繼續加熱,

冬天有呢塊板真係好好，煮完就放落去保溫，食慢d都唔驚凍冰冰，煮同食都唔駛趕

TOPick到淘寶網了解，發現賣家聲稱這塊飯菜保暖板有不少保溫板款式及尺寸，售價199元至3,298元（約298至3,942港元）不等，產品功率為300W，聲稱可調節攝氏由40至120度。

除了能暖菜，亦能解凍、加熱飯餸、溫奶甚至能溫燉及烘乾食物。此外，這塊板能 360° 旋轉，就像酒樓常見的轉盤一樣。這塊飯菜保暖板引起不少網民興趣，有使用過飯菜保溫板的網民大讚好用，紛紛留言討論。

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同場加映：天氣寒冷，一於學習如何做暖烘烘的煲仔飯，即睇【下一頁】

責任編輯：陳珈希