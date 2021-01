【動漫藝術展】K11 藝術空間舉行Art Toys藝術體驗　2米高XXARY小飛俠阿童木成打卡點【內附詳情】

動漫市場非常大,單看每年的漫展人山人海就可知一二,而近年不少動漫角色經藝術家加持後都變成藝術品,有見及此,由即日起 K11 購物藝術館內的chi K11藝術空間變身為《OUTSIDE IN: An Unconventional World of Art Toys》,將動漫和藝術集於一身,成為最熱門的「打卡」聖地。

▲ 兩米高的XXRAY小飛俠阿童木。(圖片由K11 購物藝術館提供)

身為Art Toy支持者,都一定會知道來自Jason Freeny的解剖XXRAY創作有多叫人瘋狂,過往不少產品都成為潮人們的收藏對象,因此,K11 購物藝術館首次舉行的《OUTSIDE IN: An Unconventional World of Art Toys》Jason Freeny亞洲XXRAY藝術體驗店第三回解剖雕塑,立即成為大家談論對象。

是次展覽包括小飛俠名阿童木,神勇飛鷹俠、還有海賊王路飛與及芝麻街裏各成員的XXRAY版本,每個動漫人身接近兩米身高,絕對適合大家「打卡」。

此外,亦有限量XXRAY精品同場發售,包括限量阿童木,神勇飛鷹俠、Elmo和POPek等,逾百款Jason Freeny聯乘MIGHTY JAXX及神秘黑盒Art Toy於期間限定店及K11 ESHOP發售,售價由$110至$8,900,絕對是玩具收藏愛好者的新年最佳禮物。

與此同時,本地90後藝術家陳嘉翹創作的「It’s Always You」亦於K11 Design Store登場,刻意營造的透明、鏡子和滿布鏡子霓虹燈的空間,亦是另一個不可不得的拍照區,加上同場有為了是次主題的產品推出,大家一次過就可以體驗兩個藝術空間,可說是近日子市內最有趣的節目。

《OUTSIDE IN: An Unconventional World of Art Toys》Jason Freeny亞洲XXRAY藝術體驗店

日期:即日起至28/2

時間:11:00am-10:00pm

地點:K11 購物藝術館地下中庭、B2層chi K11空間

收費:$60(於2021年2月前成為Uᵗʰ KLUB會員可享限時Art Pass一張/有效期1年)

記者:何偉雄