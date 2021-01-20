【動漫藝術展】K11 藝術空間舉行Art Toys藝術體驗　2米高XXARY小飛俠阿童木成打卡點【內附詳情】

動漫市場非常大，單看每年的漫展人山人海就可知一二，而近年不少動漫角色經藝術家加持後都變成藝術品，有見及此，由即日起 K11 購物藝術館內的chi K11藝術空間變身為《OUTSIDE IN: An Unconventional World of Art Toys》，將動漫和藝術集於一身，成為最熱門的「打卡」聖地。

▲ 兩米高的XXRAY小飛俠阿童木。（圖片由K11 購物藝術館提供）

身為Art Toy支持者，都一定會知道來自Jason Freeny的解剖XXRAY創作有多叫人瘋狂，過往不少產品都成為潮人們的收藏對象，因此，K11 購物藝術館首次舉行的《OUTSIDE IN: An Unconventional World of Art Toys》Jason Freeny亞洲XXRAY藝術體驗店第三回解剖雕塑，立即成為大家談論對象。

是次展覽包括小飛俠名阿童木，神勇飛鷹俠、還有海賊王路飛與及芝麻街裏各成員的XXRAY版本，每個動漫人身接近兩米身高，絕對適合大家「打卡」。

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此外，亦有限量XXRAY精品同場發售，包括限量阿童木，神勇飛鷹俠、Elmo和POPek等，逾百款Jason Freeny聯乘MIGHTY JAXX及神秘黑盒Art Toy於期間限定店及K11 ESHOP發售，售價由$110至$8,900，絕對是玩具收藏愛好者的新年最佳禮物。

與此同時，本地90後藝術家陳嘉翹創作的「It’s Always You」亦於K11 Design Store登場，刻意營造的透明、鏡子和滿布鏡子霓虹燈的空間，亦是另一個不可不得的拍照區，加上同場有為了是次主題的產品推出，大家一次過就可以體驗兩個藝術空間，可說是近日子市內最有趣的節目。

《OUTSIDE IN: An Unconventional World of Art Toys》Jason Freeny亞洲XXRAY藝術體驗店

日期：即日起至28/2

時間：11：00am-10：00pm

地點：K11 購物藝術館地下中庭、B2層chi K11空間

收費：$60（於2021年2月前成為Uᵗʰ KLUB會員可享限時Art Pass一張/有效期1年）

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記者：何偉雄