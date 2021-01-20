【情人節2021】迪士尼情人節限定商品　網上預訂優惠+增設銅鑼灣取貨點

▲ 香港迪士尼樂園度假區推出情人節主題系列商品。(圖片由香港迪士尼樂園提供)

情人節快到，香港迪士尼樂園度假區推出多款全新情人節限定商品。情人節商品系列以人見人愛的StellaLou及迪士尼情侶作主題，各位爸爸們亦可趁這個節日，把愛意獻給「前世」及「今生」的大小情人，創造浪漫甜蜜和回憶！

全新情人節限定商品現已於銅鑼灣希慎廣場「香港迪士尼樂園禮品坊」、香港迪士尼樂園酒店「皇庭禮品店」及迪欣湖活動中心商品專區發售，賓客亦可於「迪士尼佳節禮贈預訂」網上平台預訂。於網上平台預訂商品除了可享指定折扣優惠，更可選擇於銅鑼灣希慎廣場「香港迪士尼樂園禮品坊」取貨。

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購物詳情及優惠：

1. 賓客於「迪士尼佳節禮贈預訂」網上平台預訂淨額滿港幣800元可享九折購物優惠，「奇妙處處通」會員可享會員折扣並額外享用此優惠，即白金卡會員享原價七折，金卡及銀卡會員則可享原價八折。

2. 所有賓客於「迪士尼佳節禮贈預訂」網上平台預訂淨額滿港幣600元，可獲贈價值超過港幣300元的奇妙禮品包一個。

3.「奇妙處處通」會員更可於銅鑼灣希慎廣場「香港迪士尼樂園禮品坊」或香港迪士尼樂園酒店「皇庭禮品店」購買指定商品消費淨額滿港幣600元，獲贈奇妙禮品包一個。每位「奇妙處處通」會員可享用此優惠一次。

4. 迪欣湖活動中心商品專區只於星期六、日及公眾假期開放

「迪士尼佳節禮贈預訂」網上平台【按此】

取貨地點：

1. 銅鑼灣希慎廣場「香港迪士尼樂園禮品坊」

開放時間：由即日起至2021年2月28日，星期一至五：上午11時30分至晚上9時30分；

星期六日及公眾假期：上午11時至晚上9時

2. 香港迪士尼樂園酒店魔法化妝廳

開放時間：星期一至日及公眾假期：上午10時至晚上7時

同場加映：情人節必備食譜，即睇【下一頁】

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責任編輯：張懿慧