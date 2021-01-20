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【2021農曆新年】日本50年甜點品牌YOKU MOKU推出牛年禮盒　新口味茶味曲奇+港日限定熊貓雪茄蛋卷

休閒消費 12:39 2021/01/20

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50年日本甜點品牌YOKU MOKU，推出全新牛年限定賀年禮盒。（YOKU MOKU提供）

送禮是農曆新年不可缺少的習俗，今個新年，擁有逾50年歷史的日本甜點品牌YOKU MOKU推出多款全新限定賀年禮盒，讓大家多一個日本地道風味選擇。

除人氣熱賣的招牌Cigare雪茄蛋卷外，店家特意推出6款賀年禮盒，包括3款牛年限定蛋卷禮盒、賀年雪茄蛋卷禮包、賀年朱古力夾心曲奇禮包，以及港日限定的熊貓迷你雪茄蛋卷禮盒，各款賀年禮盒更以特色賀年包裝登場，全部由日本直送香港。

中除了超人氣熱賣的除有人氣招牌Cigare雪茄蛋卷外，更有2款全新日式香茶口味夾心曲奇。（YOKU MOKU提供）

3款牛年限定蛋卷禮盒包括有賀年雪茄蛋卷禮盒（20件）、賀年雜錦曲奇蛋卷禮盒（20 件）及賀年雜錦曲奇蛋卷禮盒（42件），包裝以大紅色及炫金色作主色，再配搭富貴吉祥金牛、牡丹及桃花圖案，滿載新年熱心氣氛。

賀年雜錦曲奇蛋卷禮盒(20 件)$268（YOKU MOKU提供）

當中重點推介20件裝的賀年雜錦曲奇蛋卷禮盒，有人氣的原味雪茄蛋卷，以及雙層朱古力夾心宇治抹茶味曲奇和雙層朱古力夾心焙茶味曲奇2款全新口味，更會以獨立包裝，方便享用。

熊貓迷你雪茄蛋卷禮盒(特別版)$198（YOKU MOKU提供）

而熊貓迷你雪茄蛋卷禮盒則只限香港及日本地區發售，禮盒包裝是可愛的熊貓。品牌更額外加推3款和風賀年紙套供顧客配搭其他貨品，倍添日系新年氣氛。

YOKU MOKU
ifc分店︰中環港景街1號國際金融中心商場1期3樓3021號舖
電話：2791 0083

記者︰黃依情

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