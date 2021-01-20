【2021農曆新年】MUJI無印良品1月25起推出新春福袋　限量男女裝$688個人護理$168

▲ MUJI無印良品推出期間限定新春福袋，1月25日起供網上訂購。（MUJI提供）

無印良品即將推出期間限定新春福袋，每個福袋附有多款日常服飾或家居用品。6款服飾、家居布藝、文具或身體護理福袋，將於1月25日至2月5日供網上訂購，提取日期為2月12日至23日。另由2月4日起推出4款限定福袋，於HKTVmall指定網上商店發售，數量有限，售完即止。

服飾（S碼限量100個；M及L碼各限量200個）

男裝服飾福袋$688︰包括聚酯纖維行李箱36L x1、外套連帽 x1、長袖裇衫 x2、長袖T裇x1、內衣2件裝 x2、配飾 x1及小物袋 x1



女裝服飾福袋$688︰包括聚酯纖維行李箱36L x1、外套連帽 x1、長袖裇衫 x2、長袖T裇 x1、配飾 x3及小物袋 x1

家居布藝

家居布藝福袋單人$388︰包括PP儲物箱 x1、 床笠 x1、被套 x1、枕袋 x1、浴巾 x1 及多用途枕 x1（限量200個）



家居布藝福袋雙人$688︰包括PP儲物箱 x2、 床笠 x1、被套 x1、枕袋 x2、浴巾 x2 及多用途枕 x2（限量300個）

文具（限量500個）

文具福袋$238︰包括背囊 x1、小物袋 x4、文件夾 x1、 便條咭 x1、行事曆 x1、活頁紙筆記簿 x1、間尺 x2、擦膠 x1、 鉛芯筆 x1、啫喱筆 x10、螢光筆 x7 及六角雙頭水筆 x10

個人護理（限量500個）

身體護理福袋$168︰包括PE儲物盒連蓋 x1、毛巾 2 件裝 x1、頭箍 x1、 浴鹽 x2、便攜式頭髮護理 x4、沐浴用品 x3 及小物袋 x2

訂購網址︰https://www.muji.com/hk/campaign/2021NewYearLuckyBag/

訂購日期︰1月25日至2月5日

提取日期︰2月12日至2月23日

記者︰黃依情