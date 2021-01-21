【2021農曆新年】奧海城4,000呎古代街景園遊會迎新春　顧客可以AR一嘗穿漢服拍照體驗

▲ 奧海城的「迎福園遊會」將於1月27日至2月28日舉行。（圖片由商場提供）

為迎接農曆新年這個消費檔期，全港各商場都積極備戰，攪盡腦汁將商場粉飾一番並推出迎春活動。奧海城將舉辦「迎福園遊會」，精心打造佔地4,000呎的古代街道場景及年宵市集，更設有「AR虛擬漢服照相館」，大家可以看看自己化身古代美人的模樣。

▲ 「AR虛擬漢服照相館」讓你以虛擬形式穿上古代漢服，在場內的中式布置中拍照。（圖片由商場提供）

奧海城的「迎福園遊會」將於1月27日至2月28日舉行，場內精心打造佔地4,000呎的古代街道場景及年宵市集。中庭布置成充滿古城風花燈街角，沿途仿照古代青石街道，路邊築上數間木製的房屋場景，如客棧、綢緞店。由磚紅瓦砌成的屋頂，掛滿象徵團圓的大紅燈籠串聯，各個建築都有以雕刻花窗工藝製成的縷空「福」字，叫大家仿如穿過了時光隧道回到古代。

▲ 奧海城「福氣滿門利是封」以100%環保紙製造，而「迎春接福利是袋」則採用中國傳統織錦緞製成，1月22日起S+ REWARDS及Olympian Kids會員可以點數積分換領。（圖片由商場提供）

而為進一步展現中國文化，商場邀請了本地著名攝影、書畫藝術家水禾田先生及水墨藝術家陳紫君小姐展出親筆年畫；2月14日及2月21日更會有現場古樂演奏，讓大家免費欣賞。

▲ 奧海城的「迎福園遊會」將於1月27日至2月28日舉行。（圖片由商場提供）

▲ 場內除有近20個攤檔的年宵市集，讓大家選購應節食品外，1月28日起更推出尊貴賀年禮品套裝供S+ REWARDS會員以點數換領。（圖片由商場提供）

園遊會亦設有「AR虛擬漢服照相館」，透過手機應用程式或場內平板電腦體驗穿著漢服的效果代身古代美人。除了虛擬漢服體驗，S+ REWARDS及Olympian Kids會員更可參加漢服體驗日及專業拍攝服務，一家人或與好友一起穿著漢服，更有專業造型師設計髮型，以及安排專業攝影師拍攝照片，完成體驗後大家更可將漢服帶回家留念。

漢服體驗日

活動日期：2021年2月6及7日（星期六、日）

參加辦法：S+ REWARDS及Olympian Kids會員於手機應用程式以點數換領預約證

記者︰Maria