【我要去旅行】2021台灣自行車旅遊年觀光局推介4條單車路線　日月潭台東池上稻田壯覽台灣之美

▲ 今年是台灣自行車旅遊年，不如由台灣觀光局香港辦事處施宗泓主任推介4條精選之旅，讓大家在疫情後感受台灣的好山好水。

全球疫情大爆發，但台灣在防疫上有超水準表現，長時間在確診人數上「歸零」，讓人稱羨，而台灣人也熱爆境內遊，台東、花蓮、屏東等都是熱門之選。其實台灣交通部觀光局製訂2021年為「自行車旅遊年」，推出16條自行車多元路線，沿途縱觀台灣的山脈湖泊稻田。在眾多行程中，不如由台灣觀光局香港辦事處施宗泓主任推介4條精選之旅，讓大家在疫情後盡情感受台灣的好山好水。

▲ 台灣觀光局香港辦事處施宗泓主任推介4條單車之旅，待疫情過後，讓港人以雙輪探索台灣的山野湖泊。(攝影︰馮柏偉)

台灣優異的防疫成果成為許多國家借鑒的對象，《彭博》去年11月「抗疫韌性排行榜」（Covid Resilience Ranking），分析全球53個經濟體控制疫情的成效，而這份榜單在12月21日作更新，台灣就擠下日本、從第3名躍升至第2名，成績斐然。台灣觀光局香港辦事處施宗泓主任指出，

初段2月到6月疫情較吃緊，台灣人都乖乖待在家中。但7至8月疫情稍緩，人們都在本地旅遊，飯店都爆滿。

台灣境內旅遊大熱

港人最愛到台灣旅遊，台灣交通部統計則顯示，2020年受疫情爆發影響，自去年3月以來每月往台旅客銳減，截至去年11月只有大約135萬人次，相較於前年突破1,186萬人次，今年大減超過1,000萬人次，流失超過88%的旅客，觀光局預估要到今年第四季國際旅遊才可見曙光。施宗泓表示︰

相對其他國家而言，疫情在台灣算是控制得好，台灣人有內需的旅遊市場，台東、花蓮及屏東為三甲熱點。如雄獅旅遊，最近決定投入鐵道旅遊，打造『鳴日號 X雄獅』，改造台鐵列車，除了保留台鐵外觀，更努力打造車廂，提供頂級服務。鳴日號改裝的列車更得到2020年Good Design Award設計大獎。

其實台灣交通部觀光局每年都會選出一個旅遊主題，如前年至今年2021分別是「台灣小鎮漫遊年」、「脊梁山脈旅遊年」及「自行車旅遊年」。為配合主題，今年推出16條單車多元路線，串連全台各名勝景點，單車在台灣配套完善，要精選的話，施宗泓主任有4條「單車風景」心水行程，風景互異， 可讓愛台灣的你參考，計劃疫情後的出遊，詳情可瀏覽2021台灣自行車旅遊年官網 !

▲ 為迎接2021台灣自行車旅遊年，交通部長林佳龍（前右二）也騎單車以作推廣。（相片來源︰中央社）

1. 濱海線︰澎湖路線 路線長度︰55.7公里

施主任先挑台灣澎湖這離島，是因「車子不多，自行車是很好的交通工具，可慢慢體驗島上風光。」事實上澎湖有一望無際的藍天碧海，更可以感受村間小徑的風俗民情。

前往澎湖跨海大橋的路上沿途行經中屯風車，8座巨型風車在藍天綠地相互輝映之下，而連接白沙及西嶼兩島的澎湖跨海大橋，橫跨波濤洶湧的吼門水道，欣賞壯闊海景的震撼視覺享受；大菓葉柱狀玄武岩為澎湖本島容易親近的石體，最後抵達通梁古榕，延展成一片小樹林的狀態，亦是澎湖行程必經的休息站。

建議路線︰東衛石雕公園→中屯風力園區→跨海大橋→西嶼西臺→大菓葉柱狀玄武岩→通樑古榕

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

2. 環山線-東北角路線（黃金山海線） 路線長度︰45.1公里

台灣東北角的單車路線，施主任表示這邊山海景致相融，可說老幼咸宜，「當中的一段舊草嶺隧道，是北台灣第一條以鐵路隧道改建而成的鐵馬隧道，騎著單車行像穿越時空。」

其實台灣東北角從基隆到宜蘭的海岸線，有著全台灣最美的海岸風景，一路騎乘途中可眺望龜山島風光、欣賞「萊萊海蝕平台」有如魔鬼洗衣板之稱的地質景觀、到「四角窟」觀看波瀾壯闊海天一色美景，還有綿延的海岸線與壯麗山壁伴行，彷彿騎進了一幅山海相錯的美景中。

建議路線︰瑞芳車站→瑞猴→猴硐牡丹→102線→環1→舊草嶺連絡線→環1→福隆車站

▼ 點擊圖片放大 +2

3. 環山線 - 日月潭路線 路線長度︰30公里

日月潭環湖自行車道曾被CNN評選為全球十大最美自行車道，自然也是「自行車旅遊年」的重點。群山環繞的日月潭，吸引不同地的旅客前往，除了搭船遊湖之外，單車環湖更是不可錯過，無論是踩短途的車道追風，或者挑戰高低起伏丘陵埔里鎮自行車道，蜿蜒公路與綿延山景相互輝映，還可以登山一探金龍山絕美日出。

日月潭環潭一圈約30公里，騎自行車需3.5小時左右。但沿湖興建的專用步道暨自行車道分成4大段，難度較易的，可選水社到向山遊客中心3.4公里這一段，也就是獲CNN旗下生活旅遊網站CNNGO選為全球十大最美自行車道的一段。

另外，一年四季的日月潭風景互異，如春節時櫻花盛開的季節，搭配自行車可深入原住民部落，體驗文化之美，來一趟不一樣的潭南之旅。

路線建議︰向山遊客中心→頭社→伊達邵→纜車站→文武廟→九龍口→朝霧碼頭→水社→向山遊客中心

▼ 點擊圖片放大 +2

4. 田園線 -台東池上大坡池暨藍線自行車道（十大經典車道之一） 路線長度︰17.6公里

講到田園美景，施主任說不能不提台東池上的稻田美景，

台東池上大坡池自行車道位處縱谷地區，田園風光心曠神怡，遊客可騎著自行車造訪近年最熱門的伯朗大道與金城武樹（長榮航空的廣告中，金城武在此樹取景）。

▲ 台東的池上一片稻田，涼風過處極是舒心。 (相片來源︰台灣觀光局)

▲ 台東池上著名的「金城武樹」，在此騎單車瀏覽最是一流。(攝影︰林營清)

池上環圳自行車道的主線道是由池上大坡池的豐澤橋為起點，途經綠色隧道連接池上水圳路線，繞行一圈約兩個小時。全線依地形和原有的鄉間小路、寬廣的田野風光再搭配池上鄉的鄉土人文為藍圖，精心規劃施工串聯而成，路途有豐富的景點如︰杜園、小水車、浮圳、大觀樓、池上米主要產區、錦園橋、法林寺、伯朗大道、保安宮。不論是走哪條路，路面相當平坦，騎起來感覺非常輕鬆不費力。

記者︰馮柏偉