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【Sanrio精品】7-Eleven推3款小陶瓷罐　自選Hello Kitty、My Melody及布甸狗款式【內附換領詳情】

社會 17:53 2021/01/21

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熱門 WhatsApp 保暖大法 陳自瑤 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞 堅離地愛堅離地

7-Eleven推出「 Sanrio characters 祝福大滿罐」。（7-Eleven提供）

Sanrio迷必睇﹗7-Eleven近期不時推出多款Sanrio精品，今日（21日）再推出3款新春人氣精品「Sanrio characters 祝福大滿罐」，以陶瓷製成小罐可用作存放零食。市民明日（22日）起購買滿50元，可加48元換領一個，更可以自行選擇款式。

點擊圖片即睇各款精品：

    點擊圖片放大
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7-Eleven介紹指，「祝福大滿罐」以陶瓷製成，尺寸為約12cm高，容量約580 ml，每款都有不同顏色的設計，配以「幸福」、「健康」及「如意」祝賀字句，亦通過歐盟和美國FDA對食物接觸容器的要求，耐受溫度達0°C至100°C。

Sanrio characters祝福大滿罐」換購詳情：

  • 日期：2021年1月22日早上7時起
  • 安排：顧客於7-Eleven分店*購物滿50元，加48元便可換領1款；每宗交易只限換購1件。顧客可選擇喜愛款式。

*此推廣不適用於迪欣湖、迪士尼行政大樓、香港迪士尼樂園食物亭分店。

7-Eleven推出「 Sanrio characters 祝福大滿罐」。（7-Eleven提供）

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩

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