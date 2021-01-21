【Sanrio精品】7-Eleven推3款小陶瓷罐　自選Hello Kitty、My Melody及布甸狗款式【內附換領詳情】

▲ 7-Eleven推出「 Sanrio characters 祝福大滿罐」。（7-Eleven提供）

Sanrio迷必睇﹗7-Eleven近期不時推出多款Sanrio精品，今日（21日）再推出3款新春人氣精品「Sanrio characters 祝福大滿罐」，以陶瓷製成小罐可用作存放零食。市民明日（22日）起購買滿50元，可加48元換領一個，更可以自行選擇款式。

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7-Eleven介紹指，「祝福大滿罐」以陶瓷製成，尺寸為約12cm高，容量約580 ml，每款都有不同顏色的設計，配以「幸福」、「健康」及「如意」祝賀字句，亦通過歐盟和美國FDA對食物接觸容器的要求，耐受溫度達0°C至100°C。

「Sanrio characters祝福大滿罐」換購詳情：

日期：2021年1月22日早上7時起

安排：顧客於7-Eleven分店*購物滿50元，加48元便可換領1款；每宗交易只限換購1件。顧客可選擇喜愛款式。

*此推廣不適用於迪欣湖、迪士尼行政大樓、香港迪士尼樂園食物亭分店。

▲ 7-Eleven推出「 Sanrio characters 祝福大滿罐」。（7-Eleven提供）

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記者：陳曉瑩