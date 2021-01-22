【2021農曆新年】夏麵館推新春盆菜外賣優惠　$635歎18品鮑魚花膠盆菜加$1換涼菜小食【內附連結】

▲ 新年最重要是好意頭！夏麵館推出18品鮑魚花膠盆菜，優惠價$635。 (相片由夏麵館提供)

農曆新年將至，不少人聚餐時會選擇盆菜，寓意慶團圓。限聚令加上食肆禁晚市堂食，夏麵館推出一系列外賣優惠，新春18品鮑魚花膠盆菜﹑一月限定外賣優惠等，讓大家在2021年有一個新的好開始！

優惠1：足料18品新春盆菜 早鳥優惠額外95折

18品新春盆配材料豐富，包括：原隻鮑汁富貴鮑魚﹑茄汁煎大蝦﹑鮑汁如意花膠﹑北海道乾瑤柱﹑海參﹑頭抽豉油雞﹑客家豬腩仔﹑鮑汁扣鵝掌﹑南乳豬手﹑爽脆雲耳﹑上湯髮菜﹑日本金蠔豉﹑蠔皇花菇﹑滷汁炆鮮甜蘿蔔﹑秘製炆魚肚﹑黃金枝竹﹑台灣貢丸﹑畔塘蓮藕及五香芋頭。

盆菜分量十足，足4位享用，原價$768，早鳥優惠於2月7日前訂購只需$635。

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優惠2：一月限定優惠 外賣自取85折起

2021年來到，但限聚令依舊，一家大小想出去食餐好都沒有機會，有見及此，夏麵館推出2021年首個優惠，由即日起至1月31日，所有正價食品可享85折優惠，套餐食品也可享9折優惠，外賣自取。

優惠3：一月限定 加$1換涼菜小食

夏麵館涼菜有口皆碑，一月優惠消費滿$100元可以$1元享用以下菜品一款，包括：鮮肉小籠包、高力豆沙、

鮮肉鍋貼、開洋拍青瓜、蒜香四季豆或夏伯伯涼拌茄子。

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記者：周美好