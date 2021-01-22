【本地展覽】K11 MUSEA展出日本傳統匠人工藝設計　聯乘CEMENT PRODUCE首次在港限定展覽

▲ K11 MUSEA由即日至2月10日展出日本傳統匠人工藝設計。

位於K11 MUSEA的綠色時尚及生活設計館HAUSTAGE，最近聯乘日本CEMENT PRODUCE DESIGN首次在香港作限定展出，由即日至2月10日，可一次過感受日本傳統匠人的節日設計。

CEMENT PRODUCE 多年來為超過500個日本匠人及工廠打造全新形象，除聯合開發不同類型的主題產品，為拉近傳統匠人及顧客的距離，也在東京設有零售店，與匠人共同研發的時尚設計產品作展示，並定期舉辦工作坊及座談會，以「可持續的設計」為主軸，宣揚日本傳統匠人的精神。

▲ （品牌提供）

是次於HAUSTAGE的限定展，帶來了6個日本匠人品牌，包括來自京都的傳統酒器 YOISAKURA宵櫻、小祈願茶 HANA CHABA及TAKE REED香薰、來自愛知縣TRACE FACE KNIT WEAR 家品、福井縣的KISSO SABAE 眼鏡素材系列，以及山梨縣的日本酒 YAMANOSAKE。

HANA CHABA 茶包及小祈願茶

京都宇治擁有 800 年茶葉栽培歷史。HANA CHABA是「將一包日本茶葉以花束一樣贈送給朋友」為概念的品牌，在高級茶包添上一句祝福送給朋友及家人。

HANA CHABA系列的其中一個暢銷商品是小祈願茶，是將御守祈福寓意的小小願望和茶作結合而誕生的產品，和紙包裝裡含兩入茶包，而茶葉有4個種類，包括玉露、和紅茶、烘培茶、煎茶玄米茶，期望小祈願茶為您帶來祝福。

TAKE REED 香薰

京都竹工藝，追朔到日本的平安時代 （794-1185年），TAKE REED 的所有產品均由京都竹工藝老舖的技術聯乘京都的藝術大學及精華大學的大學生而誕生。CEMENT PRODUCE 的創辦人金谷氏同為精華大學畢業，將傳統工藝與學生的創新想法結合並落實成為時尚商品，以染色竹篾的芯材，編織成為居家空間獨特且具實用性的裝飾。

KISSO SABAE 眼鏡素材系列

福井縣鯖江市是日本國內眼鏡框生產量佔全日本百分之九十，是著名的眼鏡產地之一。KISSO SABAE 以眼鏡材料的天然植物纖維 Cellulose Acetate 開發眼鏡以外的商品Sabae 系列，繼首個設計獲得極大好評後，先後推出鞋拔、指甲剪，結合再生塑膠 Biomass Plastic 的飾品系列等。

這款以精密切削的「立體動物別針」，系列的動物設計來自於瀕臨絕種的動物獅子、熊貓、狼。銷售的部分收入會作捐贈予世界自然基金會，對保護地球盡一份心力。

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YAMANOSAKE日本酒

山梨縣在富士山的環繞下，擁有豐富的水資源。當地的產酒更是名山名水釀造的產物。YAMANOSAKE 是從山梨縣由名水製作嚴選的日本酒。從山、米、水、酒，到鶯及羚羊等元素使用在包裝設計上，展現出山梨縣以名山、水系及土地等見稱的魅力，是品嚐日本酒最適合的禮物。

除了日本傳統匠人限定展覽，HAUSTAGE 將推出來自北歐的各種圖案設計及小物，2月份在店內購買任何兩件芬蘭LOVI 天然拼木產品，可享9折優惠；另外，於任何一間 HAUSTAGE 分店購買兩對大孚輕便鞋，將獲贈兩張$100現金劵，選購任何大孚鞋款過新年。

記者：May Lee