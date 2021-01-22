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【居屋裝修】夫婦48萬裝修480呎居屋　拆廚房變開放式及擴大廁所增空間感

休閒消費 18:01 2021/01/22

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有夫婦花48萬裝修位於調景嶺的480呎居屋預備退休。

香港樓價高企，一樓難求，有準備退休的夫婦購入新落成的居屋，為家居裝修成時尚簡約的安樂窩。位於調景嶺的480呎翠嶺峰居屋最近完成裝修，一改一貫的間隔，把廚房拆除，改為開放式，又廁所面積擴大，再增添多個收納空間，令住宅美觀又實用。

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滿足空間感及收納空間需要

負責設計這單位的銀河工程設計有限公司的80後室內設計師Kit Wong接受TOPick訪問，講解單位裝修的特色。翠嶺峰單位有480呎，包括1個主人房、1個客房、1個廁所、開放式廚房，男女戶主新居入伙，他們希望全屋重新打造為摩登風格的住宅，滿足他們對空間感的需求，同時要有足夠儲物空間，可讓他們安享晚年。

工程大约48萬

由於廚房及廁所太面積太小，因此今次工程主要拆廚房變開放式、加大廁所面積，重新為單位鋪電線、水喉及煤氣。此外，單位亦全屋天花造效果天花、訂造傢俬、全屋油漆等等，裝修過程連訂傢俬花了3個半月，整個工程大约48萬。

客廳

客廳善用不同的燈飾，例如特色天花、電視機位置、櫥櫃等等都有燈飾，讓戶主可自行調節不同層次的燈光效果。此外，客廳以木色為主調，給人溫暖的感覺，其中一邊木色牆身延身至房門隱藏門，令客廳間隔視覺上更完整。

此外，大門旁的牆身設計了入牆或櫃，中間的枱面可擺放小物件。大量收納空間有助雜物擺放整齊，為戶主營造一個舒適環境。

廚房

廚房本身十分細小，不方便煮食，間隔亦令客廳的空間感小。因此，設計師拆掉廚房，改為開放式，把廚房及客廳空間融為一體，增加空間感。廚房牆身使用意大利進口的磁磚，灰、白、橙等漸變色六角型磁磚令廚房更有特色，在簡約時尚的設計基礎上，增添一點玩味。

廁所

廁所設計以黑白簡約風為主，採用電動座廁、玻璃門淋浴間及安裝了頭頂花灑，牆身採用磁磚，帶出時尚感。設計師把原來的廁所面積擴大，改造後可放到洗衣機同亁衣機，方便戶主日常生活需要。

房間

兩間房間都善用地台及入牆櫃設計，提供大量儲物空間，可擺放戶主轉季衣物、貴重物品及不常用的雜物。

主人房在睡床及入牆櫃中間通道安裝了地台，用盡每一吋空間，床頭亦增加了條子及燈飾的設計，視覺上增加房間空間感及美感，給戶主一個舒適的休息空間。

客房安裝了較大面積的地台，地台上可擺放床墊招呼留宿的朋友，而天花加設幾盞燈飾，令房間更光猛。

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記者：王芷瑩

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