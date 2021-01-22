【奢華珠寶】Gucci首個高級珠寶系列　彩色寶石加神話元素打造神秘伊甸園

▲ Lion Head系列白金頸鏈，以鑽石堆砌成花環，上面鑲以碧璽、紫羅蘭色藍寶石、金綠玉、橙色石榴石等不同寶石，效果震撼。（圖片來自IG/香港暫未有售）

當各個時裝巨頭都早已拓展終極奢華的範疇——高級珠寶，今回終於輪到Gucci，品牌的首個高級珠寶系列，珠寶採用了多種顏色豐富的寶石，來堆砌出一個設計師心目中的世外桃源。

大家都知道法國巴黎的高級地段Place Vendome芳登廣場，乃世界知名的高級珠寶品牌集中地，個個都是首屈一指的業界代表。去年Gucci亦進駐此聖地，開設了品牌首間的珠寶旗艦店，可見Gucci今次進軍高級珠寶界的決心。

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自從創作總監Alessandro Michele上場以來，不但再次將Gucci人氣推上高峰，亦令品牌成為了開雲集團一隻會生金蛋的金雞。2020年品牌公布過去一年的總收入就有96,28億歐元，比前一年有兩位數字的增長，如今Alessandro進一步推出奢侈品中的極致─高級珠寶系列，定必令Gucci的業績再上一層樓。



鑲嵌工藝一絲不苟

說回Gucci首個的高級珠寶系列，名為Hortus Deliciarum「歡愉之園」，以「神秘伊甸園」、「阿卡迪亞」以及「仙納度」等神話為主題，有來自傳說的愛神丘比特，亦有Gucci常用的圖騰，如獅子、老虎、蜜蜂、花卉，由Alessandro親自挑選寶石和設計，並在意大利工坊製作，強調品牌血統。

設計則揉合巴洛克、洛可可以及愛德華王朝時代風格，並採用了到多種傳統的工藝製作，如密釘鑲、玫瑰式切割，務求達到高級珠寶的專業水平。設計師亦敢於利用不同的稀有寶石，而且當中不少寶石極具份量，特別是一系列Solitaire寶石戒指，每隻都獨一無二，珍貴不凡。

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記者︰Maria