【酒店High Tea】四季酒店聯乘宮崎縣推金桔下午茶 完熟金桔TAMA TAMA變身貴氣美食
休閒消費 13:14 2021/01/22
農曆新年快到，吃個大吉大利高貴下午茶，為來年帶來新朝氣。香港四季酒店與日本宮崎縣聯乘推出金桔主題下午茶。
不說不知，宮崎縣原來是農業產出額為日本全國第五位，金桔更是全國第一。其生產量為全國產量約3,800噸，其中約2,600噸近7成來自宮崎縣，大約有1,000噸是完熟金桔「TAMA TAMA」。宮崎縣金桔根據不同季節產出不同品種金桔，包括溫室金桔和田間金桔，必須符合嚴格標準才能稱為最高級的完熟金桔「TAMA TAMA」，含豐富維他命C及維他命E，於2019年被日本政府認定為「營養機能性食品」，對健康有益的水果。
有見及此，由1月25日至2月28日期間，在四季酒店的The Lounge推出，並由行政餅房主廚陳永雄(Ringo)負責主理，設計9款不同的精品美點，包括酒店最著名的美味英式鬆餅、日式和菓子、法式甜點及精緻鹹點，Ringo將金桔以不同方法烹調，發揮其最大的特色，配合各種日本食材如最中Monaka、焙茶、奶及忌廉等。
Info
日期：周一至五 2:30pm-4:15pm、4:30pm-6:30pm
價錢：$325/位、$618/2人
日期：周六、日及公眾假期 2pm-4pm、4:15pm-6:15pm
價錢：$345/位、$658/2人
(需加一服務費)
地址：中環金融街8號The Lounge
電話: 3196 8882
記者：郭秀芳