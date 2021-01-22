  • 22°C
香港時間 : 2021122日 (週五) 13:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 曾志偉 WhatsApp 保暖大法 陳自瑤 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞 堅離地愛堅離地
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【酒店High Tea】四季酒店聯乘宮崎縣推金桔下午茶　完熟金桔TAMA TAMA變身貴氣美食

休閒消費 13:14 2021/01/22

分享：

熱門 曾志偉 WhatsApp 保暖大法 陳自瑤 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞 堅離地愛堅離地

宮崎縣名貴完熟金桔「TAMA TAMA」聯乘四季酒店推出金桔主題下午茶。(酒店提供)

農曆新年快到，吃個大吉大利高貴下午茶，為來年帶來新朝氣。香港四季酒店與日本宮崎縣聯乘推出金桔主題下午茶。

不說不知，宮崎縣原來是農業產出額為日本全國第五位，金桔更是全國第一。其生產量為全國產量約3,800噸，其中約2,600噸近7成來自宮崎縣，大約有1,000噸是完熟金桔「TAMA TAMA」。宮崎縣金桔根據不同季節產出不同品種金桔，包括溫室金桔和田間金桔，必須符合嚴格標準才能稱為最高級的完熟金桔「TAMA TAMA」，含豐富維他命C及維他命E，於2019年被日本政府認定為「營養機能性食品」，對健康有益的水果。

完熟金桔「TAMA TAMA 是眾多果實中全人手採摘，糖度高達16度以上。(酒店提供)

有見及此，由1月25日至2月28日期間，在四季酒店的The Lounge推出，並由行政餅房主廚陳永雄(Ringo)負責主理，設計9款不同的精品美點，包括酒店最著名的美味英式鬆餅、日式和菓子、法式甜點及精緻鹹點，Ringo將金桔以不同方法烹調，發揮其最大的特色，配合各種日本食材如最中Monaka、焙茶、奶及忌廉等。

設計了多款英式鬆餅、日式和菓子、法式甜點及精緻鹹點。(酒店提供)

Info
日期：周一至五 2:30pm-4:15pm、4:30pm-6:30pm
價錢：$325/位、$618/2人

日期：周六、日及公眾假期 2pm-4pm、4:15pm-6:15pm
價錢：$345/位、$658/2人
(需加一服務費)

地址：中環金融街8號The Lounge
電話: 3196 8882

記者：郭秀芳

相關文章

【下午茶】唯港薈推巴黎鐵塔情人節下午茶　$688兩位外賣自取送Moët迷你香檳【附訂座詳情】
19:16 2021/01/12
【下午茶】唯港薈推巴黎鐵塔情人節下午茶　$688兩位外賣自取送Moët迷你香檳【附訂座詳情】
【酒店High Tea】帝景酒店景軒推Häagen-Dazs朱古力下午茶　兩位328元回贈獨家隨機禮品
11:39 2021/01/08
【酒店High Tea】帝景酒店景軒推Häagen-Dazs朱古力下午茶　兩位328元回贈獨家隨機禮品
【酒店下午茶】Ritz-Carlton新年及情人節下午茶　$698兩位食薑味泡芙+辣朱古力送Qeelin精品【附訂座詳情】
18:14 2021/01/12
【酒店下午茶】Ritz-Carlton新年及情人節下午茶　$698兩位食薑味泡芙+辣朱古力送Qeelin精品【附訂座詳情】
消費資訊 消費種類 飲食資訊 酒店 食品 農曆新年 下午茶 中環 日本 宮崎

最高瀏覽

【裝修達人】港男用10日貼立體牆紙翻身單位　2100呎村屋改造成高級安樂窩
16:48 2021/01/19
【裝修達人】港男用10日貼立體牆紙翻身單位　2100呎村屋改造成高級安樂窩
【恐怖意外】10月大B仔跌入滾水煲被「活煮」10分鐘　媽媽心痛自責︰淥到肉都白
16:55 2021/01/21
【恐怖意外】10月大B仔跌入滾水煲被「活煮」10分鐘　媽媽心痛自責︰淥到肉都白
【炫富闊太】Netflix真人騷揭亞裔貴婦奢華生活　《璀璨帝國》46億身家闊太+台灣靚太鬥離地
15:59 2021/01/20
【炫富闊太】Netflix真人騷揭亞裔貴婦奢華生活　《璀璨帝國》46億身家闊太+台灣靚太鬥離地