【酒店優惠】8度海逸酒店推出5日Staycation快閃優惠　9折購兩位自助餐免費住宿1晚$796起【內附訂購連結】

▲ 8度海逸酒店即將推出快閃優惠，住客可歎自助餐之餘，更可免費住宿。（酒店提供）

8度海逸酒店再次推出快閃優惠，包括有1晚住宿及可享假日自助午餐或早段自助晚餐，讓大家就算在晚市禁堂食下，也能以優惠價錢享受Staycation與自助餐美食。

▲ 自助餐供應兩款空運到港的法國、美國或愛爾蘭即開生蠔，以及精選海鮮冷盤。（酒店提供）

假日食+住限時快閃優惠

5日快閃優惠將在1月29日至2月2日於酒店eShop限時開賣，分1晚高級客房住宿連兩位假日自助午餐；以及1晚高級客房住宿連兩位早段自助晚餐兩個組合。

（1）1晚高級客房住宿連兩位假日自助午餐：$796

住客可以9折搶購兩位假日自助午餐﹙原價每位$398﹚，並免費入住高級客房一晚。快閃優惠適用於1月29日至2月27日期間內的周五及周六，農曆新年及情人節亦適用。

住客會先入住高級客房1晚，再於翌日享用二人假日自助午餐。自助餐有超過60款菜式，包括兩款空運到港的法國、美國或愛爾蘭即開生蠔，以及精選海鮮冷盤。刺身區亦會無限供應港人最愛的三文魚、八爪魚、鯛魚及甜蝦等。

訂購網址︰https://bit.ly/35VsaFb

（將於1月28日晚上至2月2日開通）

▲ 自助餐有超過60種美食（酒店提供）

（2）1晚高級客房住宿連兩位早段自助晚餐：$996

住客可以9折搶購兩位早段自助晚餐﹙原價每位$498﹚，並免費入住高級客房1晚。快閃優惠適用於2月12至15日，住客可先享用自助晚餐，再於當晚入住高級客房。

自助晚餐將會增添多款由中菜部主廚楊保國師傅親自製作的賀年美食，包括如意瑤柱臘味蘿蔔糕、鴻運黑糖桃膠年糕、富貴鮑魚黑松露野菌糕、黃金燕窩桂花糕，以及盆滿缽滿盆菜。

除生新鮮即開生蠔、鱈場蟹腳、紐西蘭青口、海蝦及海螺等，每位賓客可享用1隻日式慢煮磯燒鮑魚，嚴選來自日本的鮑魚連殼慢燒，肉質鮮甜。另有無添加味精的燉湯、煎鵝肝伴黑松露汁、香草烤羊扒及XO醬西蘭花斑球、蒜蓉粉絲蒸扇貝等多款美食選擇。

訂購網址︰https://bit.ly/3qvLZLa

（將於1月28日晚上至2月2日開通）

記者︰黃依情