【明星理財】《東張西望》林希靈夥米芝蓮大廚推賀年糕點　山系女神憑一個堅持食極唔肥

▲ 《東張》主持林希靈夥米芝蓮大廚陳國強師傅創賀年糕點。

要當一個稱職的飲食節目主持，不一定要是廚神，但卻要是食神，林希靈就正是喜歡食和懂得食。為了要吃到最好的賀年糕點，希靈更索性跟合作主持飲食節目而結緣的米芝蓮星級大廚陳國強師傅，一同推出食品品牌「口張開」，希靈更公開自己食極唔肥的秘密。

▲ 陳國強師傅的好友是有機農場的負責人，他跟希靈為了取得最新鮮的紅菜頭，早前特別親自到農場採摘。（IG圖片）

林希靈於2014年加入電視台後，笑言可能因為大家都知道她極愛吃，因此便委派她當上飲食節目《新派煮意》的主持，拍檔是米芝蓮星級大廚陳國強師傅，兩人更因合作而成為好友。

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希靈表示她跟陳師傅早就有意聯手創立一個美食品牌，可惜一直未有時間實行，但因為今年疫情關係，大家終於較為空閒，可以認認真真研究創業的事，至於何以是賀年糕點？

希靈說︰

我和師傅都是愛熱鬧的人，農曆新年這節日我倆都喜歡，總是感覺很開心，而且師傅每逢過年都會送給我一些自製糕點，好味之餘，既沒有防腐劑又沒有味精和太多的調味，我們就決定不如推出市場，希望大家即使在外面購買，但一樣可以吃到有住家味道的高質素糕點。

沒有味精又沒有太多的調味料，那糕點會否較一般的啖口無味？希靈解釋因為他們從食材著手，選用的材料都是優質和新鮮，例如臘味、蝦米都是貴價貨色，而馬蹄、紅菜頭都選用最新鮮品質，所以可以提升糕點的鮮美。

採用本地有機食材

「口張開」今次共推出3款糕點，包括日本大根蘿蔔糕、椰香奶黃年糕及有機紅菜頭馬蹄糕，後兩者單是顏色賣相就相當吸引，希靈解釋︰

我們希望做出來的糕好看又好吃，但由於馬蹄糕沒甚麼顏色，於是我們便想到加入其他天然食材。剛巧師傅有位好友是有機農場的負責人，他送了一些新鮮有機紅菜頭給師傳，於是我們便嘗試加入到馬蹄糕中，效果出奇的夾，馬蹄的清甜中和了紅菜頭汁的草青味。

但由於紅菜頭汁容易氧化，約半小時便會變色，因此希靈要在廚房不停以摩打手搾汁，搾好就立即給師傅煮糕，以確保糕點絕對新鮮。

▲ 現時體重約100磅，身材非常標準，希靈也不介意經常穿上小背心出鏡。（IG圖片）

望繼承婆婆傳統

在多款賀年糕點之中，希靈最愛的是蘿蔔糕，試過一天內足足吃了一底半份量。原來她生於一個大家庭，每年團年就有2、30個家庭成員聚首一堂，而她的婆婆則會自製蘿蔔糕供應一家人享用。

不過婆婆今年已經90歲，未能再完成此巨大工程，因此希靈開心表示今年起她可以當上供應商，去繼承婆婆的傳統。而繼頭炮的賀年糕點之後，希靈表示計劃再推出一些不屬節日限定的食品，如醬料及薑醋等，希望將美食跟大家分享。

狂做運動保持fit爆身形

除了不時有口福，希靈另一令人既羨慕又嫉妒的就是她那「食極唔肥」的身形，她表示現時體重約100磅，但絕無節食習慣，多會少食多餐，尤其太過肚餓的時候更不讓自己吃得過飽。

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不過只要大家去看看她的社交平台，便會發現她除了是個大胃王，也是個運動狂，照片可見她無論游泳、瑜伽、行山、騎馬、跑步、或攀石等運動都參與，當上《東張西望》外景主持之後，就有更多行山機會，更獲封「山系女神」。她說︰

疫情之前我每星期最少兩日會做gym，因為我的健身教練是玩三項鐵人，所以對我們的訓練亦很嚴格，有時以跑一小時樓梯作為熱身，然後再做HIIT（高強度間歇訓練），我們每人需配帶一條心跳帶，教練就會知道我們有沒有偷懶。現在不能去健身中心，一星期我會最少行兩日山，最長行8至9小時，有時是跑山。

各位女士想像希靈般食極唔肥，的確是要付出代價。

記者︰Maria

同場加映：林秀怡訪問