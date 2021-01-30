【頭痛治療】天氣凍、壓力大都可引發頭痛　中醫推介穴位按摩及食療改善問題

▲ 註冊中醫師楊碧華介紹頭痛的改善方法。

都市人工作忙碌、生活壓力大，容易引起頭痛問題，但原來除了睡眠不足、傷風感冒外，情緒波幅大亦會導致突發性頭痛。註冊中醫師楊碧華接受TOPick訪問指，她曾有一名38歲的男患者，因為與家人吵架後，嬲怒的情緒引發頭痛、暈眩等情況，經過飲用中藥和針灸治療後，病情已得到紓緩。楊碧華表示上述個案屬「肝陽上亢」型頭痛，血液向頭上逆行，患者一般附有眼脹、眼澀、胸口翳悶、口苦、口乾，以及便秘等病徵。

頭痛的成因除了陽氣突然上逆外，還有外邪型和虛勞型，前者屬於風寒、風熱和風濕的邪氣導致頭部脹痛的情況，楊碧華指這些情況附有外感、外邪的徵狀，例如發燒、畏寒、怕被風吹、流鼻水、打噴嚏，天氣寒冷容易令患者感到頭痛；而虛勞型的頭痛，常見於氣血不足的患者，患者頭痛時會感到虛弱、疼痛、暈眩，患者亦有機會感到倦怠、疲倦、四肢乏力，或是畏寒和食慾不振等。

患者一般可靠中藥和針灸治療頭痛，但仍可以透過日常的穴位按壓來紓緩痛楚，楊碧華表示按壓的穴位因人而異，不過普遍會按壓百會穴、風池穴和合谷穴。

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楊醫帥指出，在頭頂中間位置有一個叫百會穴，百會穴是諸陽之會，對頭痛、頭暈很有幫助；然後頸後的風池穴，對於驅風、頭痛、頭暈、肩頸痛亦可以紓緩；另外在手掌上、「手握」位的合谷穴，可以治療全身的疼症、行氣活血，調節頭痛的情況。改善頭痛問題除了穴位按摩後，日常的飲食亦可以預防痛症。有關詳情內容，要密切留意HKET TV在2月1日晚上十時播出的《TOPick診症室》。

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記者：陳麗娜