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【酒店High Tea】8度海逸皇牌下午茶網訂只需115元 可品嘗即焗迷你燕窩葡撻【內附訂購連結】

休閒消費 13:20 2021/01/25

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熱門 佐敦封區 陀槍師姐2021 WhatsApp 保暖大法 曾志偉 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞

在抗疫期間，大家暫且放下繁瑣事物，在忙亂的生活中抽空享受8度海逸酒店的皇牌下午茶。（酒店提供）

8度海逸酒店的皇牌下午茶一向受歡迎，酒店於新一年再推出精選下午茶套餐，現只要在酒店eShop訂購，便可以優惠價98元享用（原價為168元），加一服務費後只需114.8元，十分超值。

8度海逸酒店的皇牌下午茶供應的即焗迷你燕窩葡撻，女生一定喜歡。（酒店提供）

這個下午茶由即日起至4月30日供應，食客可於酒店大堂8度餐廳或2樓池畔廊及花園茶座，品嘗3層架下午茶美食，置身於優美的花園景緻裡，度過一個悠閒的下午。
 
下午茶食物款式豐富，包括有即焗的迷你燕窩葡撻，香酥可口又美顏。法式忌廉芝士焗薯就加入牛奶及忌廉芝士烤焗，奶香濃滑，口感豐盈。

此外，酒店的行政總廚亦用上香港人最愛的三文魚製作三文魚他他伴蟹子，以輕食平衡葡撻及焗薯的飽膩感。

鮮草莓忌廉泡芙賣相十分精緻。（酒店提供）

甜點方面，有女生最喜愛的鮮草莓忌廉泡芙，以及日式香芒芝士蛋糕，吃下去濕潤綿密，帶有芒果香，值得一試。

酒店亦有即製窩夫，伴以Häagen-Dazs限定朱古力果仁雪糕奉上，讓大家新一年有個甜蜜開始。

Häagen-Dazs朱古力果仁雪糕伴窩夫，香甜美味，是下午茶人氣的甜品之一。（酒店提供）

下午茶還包括一杯草莓朱古力沙冰，賓客亦可選擇紅茶或咖啡。

地址：土瓜灣九龍城道19號酒店大堂8度餐廳或2樓池畔廊及花園茶電話： 2126 1960
eShop預購
    

記者：Mabel

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