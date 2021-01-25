【薯餅短缺】船期混亂薯餅或全港缺貨　麥當勞：供應緊張早晨可轉粟米杯

▲ 麥當勞表示由於船期較為混亂令脆薯餅供應緊張。

麥當勞早餐最吸引的之處，莫過於炸得香脆可口的薯餅。不過據了解全港各麥當勞分店指由於船期最近船期比較混亂，導致脆薯餅供應緊張。

為了安撫薯餅粉絲們的心情，麥當勞今日在Facebook專頁貼出一張有趣圖片，並配合一段輕鬆的文字。表示會提供多一個選擇給顧客，到分店選購超值早晨套餐可以選擇薯餅或者免費轉配粒粒粟米杯，即是大家仍然可以選擇脆薯餅的。消息一出令一眾薯餅捧場客大感失望，亦有不少人認為多個健康選擇是件好事。

麥當勞發言人今日（25日）稱，自美國的脆薯餅近日因船期影響而供應緊張，暫時並無缺貨。顧客現時惠顧超值早晨套餐，可選擇免費轉配粒粒粟米杯 (細)，純為顧客提供多一個彈性選擇。香港麥當勞食材一向全球搜購，而受疫情影響，全球航運受阻延，個別食材供應緊張。

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責任編緝：張懿慧