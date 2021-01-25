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【薯餅短缺】船期混亂薯餅或全港缺貨　麥當勞：供應緊張早晨可轉粟米杯

休閒消費 11:15 2021/01/25

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熱門 佐敦封區 陀槍師姐2021 WhatsApp 保暖大法 曾志偉 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮 開心速遞

麥當勞表示由於船期較為混亂令脆薯餅供應緊張。

麥當勞早餐最吸引的之處，莫過於炸得香脆可口的薯餅。不過據了解全港各麥當勞分店指由於船期最近船期比較混亂，導致脆薯餅供應緊張。

為了安撫薯餅粉絲們的心情，麥當勞今日在Facebook專頁貼出一張有趣圖片，並配合一段輕鬆的文字。表示會提供多一個選擇給顧客，到分店選購超值早晨套餐可以選擇薯餅或者免費轉配粒粒粟米杯，即是大家仍然可以選擇脆薯餅的。消息一出令一眾薯餅捧場客大感失望，亦有不少人認為多個健康選擇是件好事。

麥當勞發言人今日（25日）稱，自美國的脆薯餅近日因船期影響而供應緊張，暫時並無缺貨。顧客現時惠顧超值早晨套餐，可選擇免費轉配粒粒粟米杯 (細)，純為顧客提供多一個彈性選擇。香港麥當勞食材一向全球搜購，而受疫情影響，全球航運受阻延，個別食材供應緊張。

麥當勞花生短缺情況詳情即睇點擊大圖即睇麥當勞薯餅短缺及早前花生短缺情況：

    點擊圖片放大
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責任編緝：張懿慧

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