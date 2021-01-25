【節慶優惠】UNIQLO即日至28日推新年限定優惠 超彈性運動連帽衛衣低至$99
休閒消費 12:13 2021/01/25
農曆新年將至，UNIQLO於1月22日至28日期間推出新年限定優惠，新春系列商品已陸續上架，多款寓意大富大貴的褲款亦將以新年限定價發售，讓顧客帶著好運迎新歲！1月29日起各款新春禮遇亦源源不絕送上，於指定日期內購物滿指定金額即可獲贈毛巾禮盒、迎春接福盤或牛乳滋潤香皂。
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UNIQLO於1月29日起至2月15日一連三星期UNIQLO將送上多款購物禮遇。
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滿額驚喜賀新歲
1月29日(五)至2月4日(四)期間，凡單次購物淨額滿$500之顧客，即可獲贈限定毛巾禮盒乙份。每天每店名額70個*。
盤滿缽滿迎新禧
2月5日(五)至2月11日(四)期間，凡單次購物淨額滿$500之顧客，即可獲贈限定迎春接福盤乙份。每天每店名額90個*。
牛年滿載幸福喜臨門
2月12日(五)至2月15日(一)期間，凡單次購物淨額滿$388之顧客，即可獲贈限定牛乳滋潤香皂乙份。每天每店名額90個*。
*禮品數量有限，先到先得，每日送完即止。
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責任編緝：張懿慧