【蝸居裝修】年輕夫婦78萬改造愉景新城3房單位 　 弧形傢俬配合鑽石型客廳打造木系家居

▲ 住戶花約78萬為652呎單位進行全屋裝修。

蝸居呎寸加上鑽石型客廳間隔，看上去是高難度的設計組合，但只要花點心思，同樣能打造成合心水的安樂窩。位於荃灣愉景新城的一個652呎單位，本身鑽石型客廳令戶主十分頭痛。住戶花了約78萬為全屋裝修，經設計師大改造後，不但能夠增加空間使用和傢俱更容易擺放，而且能夠滿足到屋主需要，打造出簡約木系風格的居住環境。

滿足屋主對設計的追求 空間感及收納空間需要

負責設計這單位的BOKA Design的室內設計師KK接受TOPick訪問，講解單位裝修設計的特色。愉景新城單位有652呎，包括1間主人套房（連廁所）、1間兒子房、1間工人房、1個廁所、開放式廚房。

單位住有夫婦兩人、兒子和工人姐姐。他們本來居住在愉景新城另一座，現在搬到這間新屋，希望設計師能為他們打造實用又美觀的簡約風格住宅，同時滿足他們對儲物空間的需求。

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工程需時4個月約花78萬

今次工程主要花費在傢俬及地台工程、清拆及水電工程。而且全屋採用不少木紋傢俬，所以木工上花費不少。另外，廚房有開放式變為封閉式涉及間隔工程，由裝修過程連訂傢俬花了4個月，整個工程大約78萬。

拉直鑽石型客廳 打造有格調飯廳

鑽石型客廳的確不容易擺放傢俬，為了可以修正鑽石型客廳間隔，設計師特意使用弧形沙發和電視機櫃，拉直了客廳的牆身和飯廳水平，令客廳線條更乾淨利落，視覺效果上更為舒服。

同時，設計師使用來自不同地方的特色吊燈，加強藝術設計感覺。客廳和飯廳白色牆身和傢俬以不同深淺的木材顏色為主，配合飯廳吧枱部分的雲石枱和金銅色的不鏽鋼擺設櫃，使整體變得光猛和型格之餘，亦符合到戶主的喜好。

特色廚房設計

廚房本身是開放式設計，考慮到小朋友還年幼的問題，設計師便改變成封閉式。設計師把廚房兩邊主牆拉成弧形凹位設計，除了增加儲物空間外，亦能夠做到多角度的空間感處理。另外，廚房外牆亦配以木系色調，加強了和諧感。廚房內亦增設上下兩排白色儲物櫃，方便收藏雜物之餘，令廚房感覺變得更整齊。

客廁

客廁方面，設計師同樣使用瓷磚地下及牆身，配上淺色木紋儲物櫃和白色洗手盆，使原本燈光昏暗的客廁變得光猛乾淨。

型格主人套房連廁所 打造酒店式設計

設計師表示為主人房重新設計的確有困難之處。因為主人房欠缺儲存空間，所以他增添地台，升高雙人床，再加上在床頭安裝入牆式衣櫃，從而增加儲物空間，而床尾亦可放置電視機。深色木紋顏色為主人房主色，因為設計師表示男戶主希望走型格風路線，所以特意使用深色系傢俬。

而主廁方面，就設有黑色假天花板、白色牆身、灰色地磚配上鏡櫃及雲石洗手盆，打造如酒店式的簡約質感設計。而浴缸位置，灰色雲石牆身的設計，成功打造高級感覺。

兒子房

戶主希望兒子房設計能夠同樣簡約，即使兒子日後長大，仍能使用，所以只簡單貼了牆紙和同樣使用淺色木地板，不作太大改變。

工人房

設計師指工人房大約有40平方尺，屬於較寬躺的工人房，所以保留原有設計，只用了工人房牆身做間隔。

工程費用詳情：

清拆、水電工程 ＄120,000

牆紙、油漆 ＄95,000

泥水、隔間工程 ＄114,000

傢私、地台工程 ＄185,000

天花、木工 ＄120,000

鋁窗、玻璃工程 ＄85,000

雜項 ＄65,000

總共 ＄784,000

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記者：張懿慧