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【明星加持】Mirror X Longchamp推聯乘Le Pliage旅行袋　全球限量99個周四網上獨賣【內附連結】

休閒消費 11:47 2021/01/26

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熱門 麗港城確診 佐敦封區 陀槍師姐2021 保暖大法 曾志偉 兒童健康 超市大搜查 消委會 防敏 烹飪教煮

MIRROR X Lonchamp限量99個Le Pliage旅行袋，在今個星期四品牌的官網上發售。（$1,950/圖片由品牌提供）

誰說樂壇已死？剛剛上星期MIRROR推出的首張唱片即日賣斷市，而且網上更被人炒至$3,000，由此可見，MIRROR的人氣有多厲害，組合內不少成員亦相繼跑出，據聞不少時裝品牌亦開始打他們主意，當中最新鮮熱辣來自法國的Lonchamp，於今個星期四推出Longchamp X MIRROR限量旅行袋。

來自法國的Longchamp於1948年由Jean Cassegrain創立，當時品牌座落於巴黎市中心，位於巴黎第二區的保梭尼亞大道，而這個區域正是身處於由共和國廣場至瑪德蓮教堂（當時的香榭麗舍大道還未熱鬧起來）。

至於品牌最受歡迎的手袋，不須多說自然是靈感來自日本摺紙藝術，從而創作出來的Le Pliage手袋，因為袋身易於摺疊，設計輕盈，所以成為不少男女們喜愛日常使用的手袋。

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這一次為慶祝品牌的官方購物網站啟動，找來MIRROR中的兩位成員姜濤和邱士縉合作推出「LONGCHAMP x Keung To & Stanley」Le Pliage旅行袋，旅行袋表面刺繡上熒光黃色 Stay Kind & Keep Smiling字句。

皮革方面，以白色為主並選用熒光黃色作點綴。LONGCHAMP的奔馬圖案商標及壓印上MIRROR字樣壓印在皮革翻蓋上。這個限量生產99個的Le Pliage旅行袋，於今個星期四中午12時只在品牌的官方網站推出，大家可要準時上網搶購了。

記者：何偉雄

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